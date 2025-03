Jorge Almirón pone en duda la titularidad de Brayan Cortés este año: “Voy a tomar la decisión cuando la crea correcta”

Colo Colo se alista para enfrentar a Everton con numerosos cambios con respecto a la derrota ante Huachipato. Los albos quieren volver a la victoria tras dos caídas consecutivas y para ello Jorge Almirón tomó una serie de decisiones para enderezar el rumbo. Una de las más llamativas es la salida del arquero Brayan Cortés.

En conferencia de prensa, el estratega explicó el escenario en la portería alba y lo que busca con la inclusión de Fernando de Paul para el duelo ante los ruleteros. “Uno planifica pensando en el partido del fin de semana. Después del partido del fin de semana pasan un montón de eventualidades que te cambian el ritmo de juego, te cambia el resultado, el estado de ánimo cambia. Y bueno, entonces va buscando alternativas para darle seguridad al equipo”, comenzó señalando.

“El año pasado pasó lo mismo, iré alternando. No es un cambio por rendimiento, quiero que sumen minutos todos, son confiables los dos. Fernando si estuviera en cualquier club, sería titular. Colo Colo, porque juega el torneo y está obligado siempre a estar peleando campeonatos, jugamos la Copa Libertadores y en la Copa Chile, tiene que tener dos arqueros de jerarquía, los tenemos”, continuó, para luego agregar: “En el arco estamos bien cubiertos, yo me siento seguro con el que le toque jugar, entonces voy alternando seguramente con el correr de los partidos, voy a tomar la decisión cuando la crea correcta. No por rendimiento, yo confío en los dos, son dos arqueros que tranquilamente pueden estar en la Selección, así que yo estoy tranquilo en eso”.

¿Juega Vidal?

Otra de las dudas consultadas al técnico del Cacique fue el estado de Arturo Vidal, quien dijo que está en condiciones de jugar el domingo, lo que provocó una divertida reacción del DT. “Él siempre quiere estar, por eso lo quiero. Dame esos jugadores siempre, sí. No lo voy a poner este domingo”, contó entre risas.

“Tú quieres siempre tener esos jugadores. Yo un poco era así también. Un poco eran así los jugadores de antes. Los jugadores no querían salir nunca, nunca regalaban la camiseta, entonces Arturo para nosotros es súper importante, y si yo le pregunto ¿Arturo estás? Y va a decir que sí, va a querer jugar, pero tal vez es contraproducente para él, para su cuerpo, porque viene de una lesión. El partido pasado fue una lesión diferente a la que venía recuperándose, entonces quiero que se recupere bien y que cuando juegue no esté con esa duda y con ese miedo y que esté cuidándose en el partido. Quiero que esté bien, pero Arturo siempre quiere estar”, detalló.

Por otra parte, el estratega descartó el retorno de Marcos Bolados, que sigue recuperándose de una lesión. “Ha ido bien, pero todavía no está para jugar”, manifestó.