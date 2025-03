Quién es La Jaula Bahamondes, el luchador que posiciona a Chile en lo más alto de la UFC y cautiva a Rey Misterio

La madrugada del domingo, Ignacio Bahamondes, conocido como La Jaula en el mundo de las MMA (Artes Marciales Mixtas) puso a Chile nuevamente en el radar de la UFC. El capitalino, de 27 años, fue protagonista del evento número 313 de la franquicia más importante de la disciplina. Estuvo en la cartelera estelar del evento llevado a cabo en Las Vegas en el T-Mobile Arena, lugar donde sacó a relucir todo su talento al interior del octágono.

La Jaula peleó con el norteamericano Jalin Turner, que llegó al combate en la decimotercera posición del ranking de peso ligero de la UFC. El chileno salió muy enfocado en conseguir la victoria, puesto que un triunfo lo dejaría dentro de los 15 mejores de la categoría.

Con todo

Ignacio Bahamondes se antepuso al público local y en el primer asalto de los tres que estaban pactados, venció a su rival por la vía de la sumisión. El enfrentamiento se extendió por cerca de dos minutos y medio, donde el luchador nacional se mostró inquebrantable ante los embates del estadounidense.

“Aún no lo creo, es una realidad y le doy gracias a Dios por vivir este momento y volver a casa sin ninguna lesión. Me encanta Las Vegas, no solo porque he ganado aquí, sino también porque todos vienen a gastar, a emborracharse y a ser felices”, declaró después de finalizar el combate.

De igual manera, Bahamondes declaró a la cuenta oficial de la UFC en español que el combate se dio tal cual lo tenían planificado con su equipo de trabajo. “Siempre supimos que lo iba a llevar al piso y lo íbamos a someter. Fue parte del trabajo con nuestro equipo, sabíamos que si lo llevábamos al piso, él no iba a tener chance conmigo”, afirmó.

Con la victoria que obtuvo ante Jalin Turner, La Jaula además de ingresar al top 15 de la categoría de peso ligero de la UFC, se llevó un importante premio económico. Tan solo por presentarse recibiría 75 mil dólares, por ganar duplicó la cifra y más algunas bonificaciones, el pozo total asciende a US$ 206 mil.

Colo Colo, Rey Misterio y un sueño

En entrevista con En Cancha, el artista marcial declaró su fanatismo por Colo Colo. “Crecí y hasta el día de hoy sigo con la misma pasión. Ahí tenía el póster de esa generación, cuando estaba el Chupete Suazo, Matías Fernández, (Gonzalo) Fierro, el Kalule (Rodrigo Meléndez), (Arturo) Sanhueza, todo ese equipazo. Ese póster se lucía en mi pieza”, detalló el capitalino.

Asimismo, señaló que pese a la distancia siempre está al tanto del devenir del Cacique. “La verdad no veo mucha noticia ni nada, pero siempre estoy pendiente de cómo va el equipo. Del Clásico, obvio tengo que estar bien pendiente de si ganamos el Clásico”, complementó.

Además, dejó entrever la posibilidad de que la UFC regrese a Chile, dado que en mayo de 2018 ya se realizó un evento de la franquicia en el Movistar Arena. “Yo no peleo de local desde que tengo como 18 o 19 años. Entonces, sería lindo volver a mi país a pelear y más encima protagonizando un evento. Así que no se sorprendan si hay algo por ahí”, afirmó Bahamondes.

De igual manera, en conversación con el diario Marca, La Jaula mencionó que su máximo referente en el deporte es su papá, Manuel Bahamondes, excampeón sudamericano de Kickboxing. “Él siempre fue mi único ídolo en lo que son las peleas. Siempre tuve peleadores favoritos, pero mi ídolo siempre fue mi padre”, indicó.

Por último, manifestó su fanatismo por Rey Misterio, con el que se reunió previo a la pelea. “Me hizo el día. Le dije a él, me llenaste de alegría. Yo acababa de entrenar, estaba empezando mi corte de peso, entonces estaba muy cansado y debilitado. Y de repente ver eso me llenó de energía y me llenó de fuerza para seguir con el corte de peso, que es la batalla más dura para mí. Ya el día de la pelea es lo más fácil”, expresó.