Metro suspende servicio en cuatro estaciones de Línea 5 por “persona en la vía”
El servicio solo se encuentra disponible entre Las Parcelas y Vicente Valdés, mientras que las estaciones Plaza de Maipú, Santiago Bueras, Del Sol y Monte Tabor permanecen cerradas.
Metro de Santiago informó durante la noche de este miércoles la suspensión parcial del servicio en la Línea 5 debido a la presencia de una “persona en la vía”.
A través de redes sociales, la empresa señaló que el servicio solo se encuentra disponible entre las estaciones Las Parcelas y Vicente Valdés.
Producto de la emergencia, las estaciones Plaza de Maipú, Santiago Bueras, Del Sol y Monte Tabor se mantienen fuera de servicio.
Desde Metro indicaron que continuarán informando sobre el estado de la red y eventuales cambios en la operación.
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