Metro suspende servicio en cuatro estaciones de Línea 5 por “persona en la vía”

Metro de Santiago informó durante la noche de este miércoles la suspensión parcial del servicio en la Línea 5 debido a la presencia de una “persona en la vía”.

A través de redes sociales, la empresa señaló que el servicio solo se encuentra disponible entre las estaciones Las Parcelas y Vicente Valdés.

🔴 Por persona en la vía, el servicio de #L5 solo se encuentra disponible de Las Parcelas a Vicente Valdés. Seguiremos informando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 7, 2026

Producto de la emergencia, las estaciones Plaza de Maipú, Santiago Bueras, Del Sol y Monte Tabor se mantienen fuera de servicio.

Desde Metro indicaron que continuarán informando sobre el estado de la red y eventuales cambios en la operación.