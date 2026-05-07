Más de 150 países unidos: el regreso de la Wings For Life World Run en Chile

El próximo domingo 10 de mayo, a las 07:00 AM en punto, miles de chilenos comenzarán a correr con un propósito 100% comunitario. No será una carrera común; será un movimiento simultáneo de más de 150 países unidos en la Wings For Life World Run, el evento deportivo más inclusivo y solidario del planeta, que regresa para intentar superar una meta histórica.

La edición 2026 se encamina a ser un hito sin precedentes. Con una comunidad global que no para de crecer, la demanda por participar se ha duplicado respecto al año anterior. Mientras ciudades emblemáticas como Tokio y Sídney ya han colgado el cartel de “sold out”, en Chile la emoción crece a medida que los cupos disponibles disminuyen rápidamente para quienes desean sumarse a este propósito netamente solidario: recaudar fondos para financiar investigaciones que buscan una cura a las lesiones de médula espinal.

Gracias a los corredores, se han destinado 60,53 millones de euros a la investigación, apoyando 344 proyectos en cuatro continentes. Actualmente, existen 72 proyectos en marcha que están transformando la teoría en esperanza real.

Uno de los avances más destacados es el estudio clínico del fármaco NVG-291, cofinanciado por la fundación. Este tratamiento ha evidenciado mejoras significativas en la transmisión de señales nerviosas y en la función de las manos, incluso años después de producida la lesión. Al inscribirse, cada corredor chileno está financiando directamente el próximo gran avance médico.

En 2025, Chile demostró su espíritu solidario con 1.500 participantes, formando parte de los 310.000 corredores que recaudaron 8,6 millones de euros en un solo día a nivel mundial. Para este 10 de mayo, la meta es superar esa cifra.

La flexibilidad del formato permite que cualquier persona, sin importar su condición física, pueda participar:

App Run: Corriendo de forma individual o en grupos locales en cualquier rincón del país.

Catcher Car Virtual: El icónico vehículo de meta que persigue a los corredores a través de la aplicación, marcando el final de la carrera para cada participante a su propio ritmo.

Las inscripciones siguen abiertas en el siguiente link: https://www.wingsforlifeworldrun.com/es