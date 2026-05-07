Reino Unido vota en elecciones locales que ponen a prueba el liderazgo de Keir Starmer

El primer ministro británico Keir Starmer se dirige a la conferencia anual del Partido Laborista en Liverpool, el 30 de septiembre de 2025. Foto: Tom Bowles/Xinhua

Ya a punto de cerrar el segundo año del gobierno de Keir Starmer, los británicos tenían, en distintas maneras, una posibilidad de evaluar el desempeño del Partido Laborista. Las elecciones locales de este jueves en Reino Unido eran las primeras vez desde 2024, luego de meses con el partido Reforme UK, de Nigel Farage, liderando las encuestas.

Decenas de millones de personas estaban convocadas a la jornada electoral en el país: por un lado, los comicios de las autoridades locales en Inglaterra, pero también la totalidad de los parlamentos nacionales de Escocia y de Gales: si el primero, como es habitual, se esperaba que le diera la espalda al Partido Laborista, esta vez el segundo también se creía que se sumaría.

El primer ministro británico Keir Starmer no está en la papeleta, y hasta 2029 no debería haber elecciones generales en Reino Unido. Por eso mismo, las locales de este jueves eran vistas como el test más preciso para ver si el jefe de Gobierno aguanta hasta el final de la legislatura. En la víspera de la jornada electoral, los medios británicos ya hablaban de un “reférendum sobre su liderazgo”.

Esta vez, sin embargo, no es como si la derrota de los laboristas se traduzca en una victoria de los conservadores. Se estimaba que muchos votantes se decantarían por otros partidos en lo que, según expertos, representa la mayor transformación de la política británica en una generación. Los dos principales beneficiarios serían Reform UK, el partido populista de derecha liderado por Nigel Farage, partidario del presidente Donald Trump, y el Partido Verde, de izquierda y defensor del medio ambiente.

Las encuestas sugieren que el Partido Conservador, conocido como los Tories, seguirá perdiendo escaños tras su desplome en las elecciones locales y nacionales de los últimos dos años. En algunas zonas de Gran Bretaña, la colectividad que antaño lideró la “Dama de Hierro” de la política británica, Margaret Thatcher, podría quedar en cuarto o quinto lugar, con un apoyo de un solo dígito.

“Se trata de un rechazo fundamental a los dos principales partidos, pero no surge de la nada”, declaró al diario The New York Times la profesora Jane Green, politóloga de la Universidad de Oxford. “Una pregunta es: ¿Estamos presenciando algo más profundo que un voto de protesta contra los dos principales partidos? ¿Ha llegado la gente a un punto de no retorno?”.

Luke Tryl, de la encuestadora More in Common, declaró a Euronews que es probable que las elecciones locales presencien “el colapso total del sistema bipartidista tradicional” que durante décadas estuvo dominado por los partidos Laborista y Conservador.

El líder del partido Reform UK, Nigel Farage, reacciona durante una conferencia en Chester, Gran Bretaña, el 11 de enero de 2025. Temilade Adelaja

Una derrota demasiado contundente en las urnas podría desencadenar una serie de movimientos por parte de los parlamentarios laboristas descontentos, en miras a destituir al líder que los llevó al poder hace menos de dos años. Incluso si Starmer sobrevive por ahora, muchos analistas dudan que pueda liderar el partido en las próximas elecciones generales, que deben celebrarse antes de 2029.

La popularidad de Starmer se ha desplomado tras repetidos errores desde que asumió el cargo de primer ministro en julio de 2024. Su gobierno ha tenido dificultades para cumplir con el crecimiento económico prometido, reparar los deteriorados servicios públicos y aliviar el costo de vida: todas tareas que se han visto dificultadas por la guerra con Irán, que ha interrumpido el transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

El primer ministro se ha visto aún más perjudicado por su desastrosa decisión de nombrar a Peter Mandelson -amigo del fallecido financista condenado por delitos sexuales, Jeffrey Epstein- como embajador en Estados Unidos, envuelto en escándalos.

Macron, Merz y Starmer

Los resultados de las elecciones no serán simples de analizar, en un primer momento. Los votantes estaban emitiendo sus votos para 136 autoridades locales inglesas, el Parlamento escocés y el Senedd galés. Para la mayoría, es la primera oportunidad de votar desde las elecciones generales de 2024. Este proceso electoral es complejo, ya que se lleva a cabo en múltiples lugares, con recuentos de votos que se extienden durante varios días y bajo tres sistemas electorales diferentes.

En Inglaterra, las elecciones locales se celebran en ciclos de cuatro años, pero no todos a la vez, lo que significa que se disputan distintos escaños en diversas localidades cada año. Este es un año excepcional, con alrededor de 5 mil concejales, principalmente en autoridades locales urbanas, elegidos en casi 3 mil distritos electorales. Hay más de 25 mil candidatos compitiendo por ellos.

El Partido Laborista defiende más de la mitad de los escaños en disputa y controla 65 de las autoridades locales o “councils”, de un total de 136 a lo largo del país. Esto incluye 21 de las 32 de Londres y más de dos tercios de los distritos metropolitanos. Además, es el partido con mayor número de candidatos, un título que ostentó Reform UK el año pasado.

Mientras tanto, Escocia elige su Parlamento autónomo cada cinco años mediante el Sistema de Miembros Adicionales (AMS). Hay 129 escaños de parlamentarios escocés en juego, 73 de los cuales se eligen por circunscripción y los 56 restantes se asignan proporcionalmente de la lista regional.

En Escocia, el Partido Nacionalista Escocés (SNP) busca su quinto mandato consecutivo. En 2021, obtuvo 64 escaños en total, y solo dos de ellos fueron por asignación proporcional. Los partidos que más se beneficiaron de las listas regionales fueron los Conservadores (que quedaron segundos con un total de 31 escaños), el Partido Laborista, que obtuvo 22, y los Verdes, que consiguieron ocho. Los Liberal Demócratas obtuvieron sus cuatro escaños por circunscripción.

Por su parte, en Gales y según las encuestas de opinión citadas por el New York Times, los votantes estaban a punto de impedir que el Partido Laborista controle el Parlamento galés, conocido como Senedd, por primera vez desde que Gales obtuvo su propia asamblea política. El partido de izquierda Plaid Cymru, que aboga por la independencia de Gales, compite por el primer puesto con Reform UK.

Nigel Farage, líder del partido Reform UK, hace gestos después de sus entrevistas con reporteros en la parte superior de un bus, después de una manifestación en Birmingham, el 30 de junio de 2024. Hollie Adams

El recuento de votos se prolongará durante tres días, y los resultados finales no se anunciarán hasta el sábado por la tarde. Se espera que alrededor de 46 de las 136 autoridades locales estén contando votos durante la noche, lo que representa aproximadamente una cuarta parte del total de escaños.

Esto significa que debería haber una idea clara de cómo van las elecciones este viernes por la mañana. Lo importante será ver la posible pérdida de escaños del Partido Laborista frente a los Verdes y Reform UK, y a la posible transición de los ayuntamientos de Londres.