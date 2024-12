“Espero que puedan entender”: Brayan Cortés explica las razones de su adiós a Colo Colo

Se acabaron los plazos y Brayan Cortés no respondió a la última oferta de Colo Colo para renovar su contrato. El arquero de la Selección ya tenía tomada hace rato una decisión: partir del Cacique para probar suerte en el extranjero y, en este caso, el León de México fue el equipo que le abrió las puertas al iquiqueño para cumplir su sueño de dar un salto internacional.

En el camino, la relación con la dirigencia del cuadro popular quedó resentida. En la mesa de Blanco y Negro se indignaron con la nula respuesta del futbolista al último ofrecimiento y ahora se abocan a buscar una nueva carta para el pórtico, en el que suenan varios nombres.

Por su parte, Cortés disfruta de sus vacaciones en Punta Cana. Sin embargo, decidió salió a entregar su versión sobre su salida. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde explicó los motivos para no renovar su vínculo.

La palabra del meta

“Solo quiero dejar en claro todo lo que se está comentando de mi situación con Colo Colo. Llevo 7 años en el club y pienso que es un buen momento para seguir creciendo en mi carrera y tener otras experiencias, el año pasado tuve la opción de ir a dos clubes y decidí quedarme a jugar este 2024″, comenzó diciendo el portero.

Asimismo, abordó el esfuerzo de Colo Colo por mejorarle las condiciones a principios de año. “Efectivamente hubo un acuerdo económico para que no me viera perjudicado en ese sentido, pero nunca extendiendo el contrato como condición”, detalló.

Finalmente, sostuvo cuáles son sus motivaciones. “El tema no pasa por algo económico, me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club. Mi foco principal es pensando en lo profesional y familiar. Espero puedan entender y respetar esta importante decisión”, cerró.

Los candidatos al arco

La salida del portero obliga a Colo Colo a buscar un reemplazante de alto nivel. El mismo Aníbal Mosa reconoció cuáles eran los candidatos, donde el ramillete está compuesto por Matías Dituro, Claudio Bravo, Gabriel Arias y Keylor Navas.

Sin embargo, el candidato de Jorge Almirón es Dituro, mientras que Bravo es el de Aníbal Mosa. Las conversaciones avanzan y el exportero de la UC ya dio su visto bueno para negociar con el Cacique. En ese contexto, restaría arreglar su salida anticipada del Elche español.