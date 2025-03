“No termina de entrar en juego”: Carlos Palacios es criticado tras la victoria de Boca

Carlos Palacios fue titular este viernes en la victoria de Boca Juniors ante Central Córdoba por 3-0. Sin embargo, en Argentina sienten que su nivel ha ido a la baja con el correr de los partidos. El chileno es uno de los titulares en el esquema del cuestionado técnico, Fernando Gago. Tras la derrota ante Alianza Lima que los dejó fuera de la Copa Libertadores en la Fase 2 del torneo, la crítica en el país transandino no ha decaído.

Desde aquel fatídico duelo en La Bombonera ante el cuadro incaico, han conseguido dos triunfos en el campeonato argentino, pero el equipo sigue sin convencer a los hinchas. En este sentido, después del partido ante Central Córdoba en TYC Sports fueron muy drásticos a la hora de evaluar el rendimiento del ex Colo Colo. “Después de un buen arranque con la camiseta de Boca, no termina de entrar en juego en los últimos partidos. Le está costando”, consigna el medio.

Boca Juniors se impuso por 3-0 a Central Córdoba y alcanza la segunda posición en el campeonato argentino. Foto: @BocaJrsOficial.

En tanto, el diario Olé señala que el jugador formado en la Unión Española no se ve muy beneficiado por la posición que el DT le asigna en la mitad de la cancha. “Se ubicó como el clásico enganche, pero el juego no pasó mucho por él ni tampoco pudo imponerse. Algo lento para desplazarse y muy lejos del arco rival”, detallan en la nota sobre el partido.

La opinión del estratega

Gago es uno de los principales apuntados en este incómodo momento. La directiva del club, encabezada por el histórico Juan Román Riquelme, invirtió más de US$ 20 millones en fichajes, con el objetivo de pelear en Copa Libertadores y llegar de la mejor manera al Mundial de Clubes. Sin embargo, uno de los principales objetivos ya quedó en el olvido, por lo que deben remitirse al torneo argentino. Después de culminar el duelo en Santiago del Estero, el DT fue claro a la hora de realizar su análisis en conferencia de prensa. “No se puede volver el tiempo atrás, no tenemos esa posibilidad, tenemos que seguir buscando lo que se viene para adelante: ganar todos los partidos, obtener un título, lograr algo importante en el club”, declaró el exjugador del Real Madrid.

De igual manera, se mostró contento con el funcionamiento que demostraron sus dirigidos ante Central Córdoba. y quiso dar cierta muestra de estabilidad en la formación. “Repetí la alineación porque en la semana se entrenó muy bien. El equipo va en construcción, en el primer tiempo fue muy bueno, con temperatura muy alta, a la que no estaban acostumbrados”, indicó Gago.

El próximo partido de Boca Juniors será el domingo 16 de marzo, a las 18:30 horas, ante Defensa y Justicia, en La Bombonera.