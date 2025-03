Claudio Borghi explica la crisis del Boca Juniors de Carlos Palacios: “No tiene identidad”

El inicio de año para Boca Juniors ha estado lejos de ser el que se esperaba. Los dirigidos por Fernando Gago tuvieron una de sus grandes decepciones hace algunos días después de que quedaran eliminados de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima en la bombonera.

Una de las voces que se ha referido a esto ha sido la de Claudio Borghi, quien ahora se encuentra en Argentina siendo parte del Comité Asesor de Argentinos Juniors. Así, en diálogo con TYC Sports indicó cuál ha sido el factor que explica la temprana eliminación del equipo.

“Tener muchos jugadores no significa tener un buen plantel de juego. Boca ha tenido la desgracia de no poder repetir equipo, en especial el mediocampo. No tiene identidad, no la ha logrado”, argumentó el ex entrenador de la Roja.

“Los resultados empiezan a obligarte, más que jugar bien, a ganar. Siempre digo que lo importante es jugar bien y lo urgente es ganar. A veces lo urgente sobrepasa lo importante. Al Muñeco Gallardo le pasa lo mismo en River y si no hay equipo por más de que tengas plantel, no puedes competir”, complementó.

Críticas a Palacios

Y dentro del mediocampo al que apunta Borghi está Carlos Palacios. Tras la eliminación de la Libertadores, el volante fue uno de los apuntados por la prensa por su bajo rendimiento en la llave.

“Básicamente, estuvo ausente en el partido -hasta ahora- más importante del 2025. Flojísimo lo del chileno”, lanzaron en TyC Sports. En Olé fueron un poco más positivos con la apreciación de su actuación, pero tampoco conformó. “Arrancó bien, muy participativo. Pero se fue quedando y jugando cada vez más lejos del arco rival. Sin peso ofensivo. Muy cansado, dejó la cancha a los 32′ ST por Velasco”, señalaron.

“Flojo partido. Alianza Lima lo controló bien y esta vez no aportó conducción ni desequilibrio. El chileno quedó en deuda”, escribieron en El Día.

Y en los últimos días la situación no ha mejorado. Tras ganar a Rosario Central por la cuenta mínima por el torneo local, el formado en Unión Española volvió a ser criticado por Mariano Closs, uno de los principales relatores argentinos de la cadena ESPN.

“A mí me da la sensación de que hay halagos exagerados. El tiempo le va a dar la razón, porque se nota que es un gran jugador, pero me parece que los medios exageran (…) Yo no sé si es porque el Consejo lo trajo, que están todos enganchados con que Palacios tiene que ser la figura. Por lo pronto, para mí fue menos que Ander Herrera”.