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    Cadem: se desploman expectativas de la ciudadanía sobre el gobierno de Kast en seguridad, economía y migración

    Adelanto de la última encuesta Plaza Pública muestra un retroceso de 21 puntos -para llegar a un 33%- en quienes creen que la actual administración logrará reducir a la delincuencia. Asimismo, las expectativas en migración y economía caen 20 y 19 puntos, respectivamente.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    03/12/2024 - SECTOR BELLAVISTA - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    En la quinta semana del mes de abril, cayeron fuertemente las expectativas de los ciudadanos respecto de que el gobierno de José Antonio Kast pueda cumplir lo prometido durante su campaña en una serie de temas clave, como inmigración, economía y seguridad.

    Esto, de acuerdo con un adelanto de la última encuesta Plaza Pública de Cadem, del 28 de abril y en comparación con el mismo sondeo del 13 de marzo.

    Ante la pregunta de cuán probable considera que el gobierno cumpla con controlar la inmigración irregular, quienes respondieron “muy o bastante probable” retrocedieron 20 puntos, para llegar a un 41%.

    Asimismo, un 33% piensa que la actual administración puede hacer crecer la economía por sobre un 4%, lo que representa una caída de 19 puntos.

    Finalmente, retrocede en 21 puntos la expectativa ciudadana de que el gobierno logrará reducir la delincuencia, para sumar un 33% de los encuestados.

    Más sobre:CademexpectativasgobiernoJosé Antonio Kast

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