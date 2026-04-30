Poduje se opone a recortes sugeridos por Hacienda y lanza: “Yo tengo un solo jefe, el Presidente Kast. Quiroz es un ministro más”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se refirió los recursos de la cartera para enfrentar la reconstrucción de las viviendas afectadas por los incendios forestales en las regiones de Valparaíso y Biobío.

Previamente, el titular del Minvu afirmó que el financiamiento para ir en ayuda de las familias de dichas zonas se le termina este jueves 30 de abril.

En diálogo con radio Infinita, Poduje reafirmó esos dichos y descartó tener los recursos para continuar con esa iniciativa. “Vamos a tener que hacer algunas reasignaciones y espero que el ministro Quiroz nos entregue la plata”, comentó.

En ese punto, el secretario de Estado apuntó a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda, para descontinuar programas en las diferentes cartes y ajustar los presupuestos. “Yo tengo que hacer una serie de cosas que él me pidió (el ministro Quiroz), que algunas las vamos a hacer, otras no las vamos a hacer”.

“No vamos a cortar los programas de pavimento participativo”, ejemplificó, además de reconocer que el jefe de la billetera fiscal le pidió revisarlo, “porque él dice que la minuta quedó mal escrita”.

A eso agregó que el programa “es de los más antiguos de Chile, tiene un costo marginal y es muy querido por los alcaldes porque además son los vecinos los que se organizan para poder mejorar sus calles”.

Inquirido si Quiroz puede obligarlo a cortar programas, Poduje señaló: “No, yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast, es el Presidente de Chile, él es mi único jefe, yo me debo a él y a los chilenos. El ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay”.

“El único primus inter pares es el Presidente de la República, él es mi jefe”, zanjó.

Jorge Quiroz. Foto: Diego Martin de Aton Chile. Diego Martin

El arquitecto contó que el titular de Hacienda “también quería que cortara, bueno, pidió evaluar cortar el mejoramiento de condominios sociales, que son viviendas que entregamos hace 20 años, 30 años, donde los techos hay que reponerlos (...) y por supuesto que no lo voy a cortar”.

En cuanto a la respuesta de Quiroz, sostuvo que le planteó que deben “ver la forma en que vamos a sacar los recursos para financiar el plan de Reconstrucción. En eso estamos”.

Las nuevas declaraciones del titular de Vivienda se dan a solo días de estar en el ojo público por su postura contra la Ley de Humedales Urbanos y su enfrentamiento a los senadores Alfonso de Urresti (PS) y Paulina Núñez (RN), lo que le significó críticas del propio oficialismo.

En un nuevo capítulo del pódcast Cómo te lo explico, de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, el senador Luciano Cruz-Coke, por ejemplo, reparó en que “Iván Poduje pelea de más, a mi juicio. Ahora le tuvo que pedir disculpas al senador De Urresti y no sé a quién más, entonces no se puede vivir pidiendo disculpas si acá hay ciertas formas que nos permiten gobernar y relacionarnos entre todos”.

Sus palabras, además, se dan en medio de la medición de fuerzas al interior del Ejecutivo, luego que el oficio elaborado por la Dipres -dependiente de Hacienda- volvió a crispar los ánimos.

En el ala que representan Claudio Alvarado (Interior) y José García Ruminot (Segpres), de hecho, lamentan que justo en momentos en que deben defender el proyecto denominado de Reconstrucción Nacional, la cartera encabezada por Quiroz planteó hacer recortes en beneficios sociales.

Pero no solo eso. También derivó en la primera fisura pública entre el Partido Republicano y Palacio, ya que el timonel de la colectividad, Arturo Squella, responsabilizó al Segundo Piso por la filtración de la minuta de la Dipres y pidió una mayor coordinación de ese equipo.

El diagnóstico del partido que fundó el Presidente Kast es que -tal como publicó La Tercera- el diseño de Alejandro Irarrázaval, el jefe de asesores, no funciona bien y que en él no debería recaer la coordinación de los distintos ministerios, sino que debería empoderarse Alvarado.

Este último lideró este miércoles una reunión a la que justamente concurrió Quiroz, Irarrázaval, el director de la Dipres, José Pablo Gómez, y el propio Poduje. En la instancia se pidió mejorar la coordinación entre ministerios y reparticiones del gobierno para evitar nuevas polémicas.