Ante la pérdida del financiamiento árabe: las medidas de emergencia que toma el LIV Golf de Niemann para sobrevivir

El LIV Golf vive un momento de incertidumbre. Ante la posibilidad de que el PIF (fondo de inversión saudí que dio origen a la liga) retire el financiamiento de la competencia, este jueves el torneo dio a conocer a través de un comunicado el nombramiento de dos nuevos miembros en el consejo de administración.

Segú han precisado, el objetivo de ellos será “avanzar en la captación de socios financieros a largo plazo y completar la transición desde su fase inicial de lanzamiento hacia un modelo de inversión diversificado con múltiples partners”.

Este consejo independiente quedó en manos de Gene Davis y Jon Zinman, quienes tiene experticia en la gestión de procesos complejos y la generación de valor para organizaciones globales. Ellos estarán trabajando directamente con la dirección ejecutiva para guiar a la liga en esta nueva etapa.

“LIV Golf ha construido algo verdaderamente diferencial: una liga global con aficionados apasionados, talento de primer nivel y un impulso comercial demostrado”, señaló Davis.

“Existe una oportunidad clara para formalizar la estructura, atraer capital a largo plazo y posicionar el negocio para seguir creciendo mientras se continúa promoviendo el golf a nivel mundial”, añadió.

Cabe señalar que con esto la liga sostendrá su formato de competencia, incluyendo el campeonato por equipos el cual consideran que es un sello del LIV Golf que le da un valor añadido para resaltar a nivel mundial.

Con este impulso, se espera la consolidación de las relaciones con potenciales inversores y socios globales que compartan las líneas de desarrollo deportivo, a la par de entregarle a los seguidores del deporte una competencia atractiva y competitiva con jugadores de talla mundial.

“La convicción de LIV Golf en el modelo Team Golf es más fuerte que nunca. La liga ha creado una plataforma diferenciada, de alcance global, con un gran dinamismo comercial y estructurada para generar un potencial sin explotar en todo el deporte”, aseguró la competencia en el comunicado.

“La temporada 2026 ya ha demostrado la demanda de nuestro producto, con una participación récord y un aumento del 100 % en los ingresos con respecto al año anterior. LIV Golf aprovecha este impulso para entablar conversaciones constructivas y con visión de futuro con potenciales inversores y socios globales que comparten su visión de un golf inclusivo y modernizado. Para los aficionados, jugadores y socios de la liga, el compromiso con el golf de primer nivel permanece inalterable a medida que avanza este proceso”, añadieron.

Un torneo aplazado

Una de las últimas novedades que había dado a conocer el LIV Golf fue el aplazamiento del torno de Nueva Orleans, programada entre el 25 y 28 de junio, dando a conocer una curiosa razón para hacerlo.

“En coordinación con el gobernador de Luisiana y el Departamento de Desarrollo Económico de Luisiana, hemos tomado la decisión estratégica de explorar la posibilidad de trasladar LIV Golf Louisiana a una nueva fecha a finales de este otoño”, señaló la entidad mediante un comunicado.

“Este cambio nos permite evitar el calor intenso del verano y la saturada agenda deportiva mundial, al tiempo que garantizamos que el campo esté en las condiciones de campeonato que nuestros aficionados y jugadores esperan”, agregaron.