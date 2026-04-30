Problemas para Marcelo Bielsa: figura de Uruguay sufre grave fractura y queda fuera de Norteamérica 2026

Una muy mala noticia recibieron la noche de este miércoles Flamengo y la selección uruguaya comandada por Marcelo Bielsa. El volante Giorgian de Arrascaeta sufrió una fractura en la clavícula derecha que lo marginará del Mundial de Norteamérica 2026.

La lesión se produjo en el minuto 17 del partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En una disputa del balón con Ezequiel Piovi, el jugador uruguayo terminó perdiendo el equilibrio y cayendo de forma pesada sobre el hombro. Si bien intentó continuar, el dolor no se lo permitió y debió ser sustituido.

arrascaeta sai de campo após lesão no ombro pic.twitter.com/1qcVimbRcw — out of context brasileirão (@oocbrsao) April 30, 2026

El jugador fue trasladado de inmediato a un centro asistencia para hacerse los estudios correspondientes para conocer la gravedad de la dolencia y momentos más tarde se conoció el primer parte médico.

Cerca de la medianoche, el Mengao publicó que “tras un examen de imagen realizado en un hospital local, se confirmó fractura en la clavícula derecha de Arrascaeta. El jugador regresará a Río de Janeiro en la madrugada de este jueves junto con el resto de la delegación”.

Poco después confirmaron que De Arrascaeta deberá someterse a una cirugía, la que estará a cargo de los especialistas Márcio Schiefer y Bruno Tebaldi.

Debido a esto, el plazo de recuperación se estima entre dos y tres meses, por lo que no podrá recuperarse a tiempo para el debut de la Celeste. Uruguay debuta el 15 de junio contra Arabia Saudita en el duelo válido por el Grupo H donde también están España y Cabo Verde.

Cabe señalar que De Arrascaeta se había transformado en una de las piezas clave de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, acumulando tres goles en 17 partidos bajo el comando del rosarino.

Piquerez, también fuera

Esta baja se suma a la del lateral izquierdo Joaquín Piquerez por la rotura de ligamentos del pie durante el duelo amistosos que sostuvieron en marzo contra Inglaterra en Wembley.

La acción se dio en el primer tiempo del empate 1-1 entre los charrúas y británicos. Más precisamente, a los 11 minutos, luego de una disputa del balón con el delantero Noni Madueke, lo que provocó un mal movimiento en la articulación del tobillo derecho. El lateral izquierdo, debió abandonar la cancha en camilla y llorando, quizás intuyendo la gravedad de la situación.

“Pruebas adicionales realizadas el domingo (29) confirmaron que el lateral izquierdo Piquerez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho durante el partido amistoso entre Uruguay e Inglaterra”, informó en su momento Palmeiras a través de un comunicado.