Duro golpe para Marcelo Bielsa: figura de Uruguay se pierde el Mundial tras grave lesión sufrida ante Inglaterra

Los meses previos a los mundiales siempre dejan historias dramáticas. Las temidas lesiones en los amistosos previos han vuelto a hacer estragos. Es el caso del uruguayo Joaquín Piquerez, quien se perderá la cita de Estados Unidos, México y Canadá luego de sufrir una grave dolencia en el amistoso de la semana pasada ante Inglaterra en Wembley.

La acción se dio en el primer tiempo del empate 1-1 entre los charrúas y británicos. Más precisamente, a los 11 minutos, luego de una disputa del balón con el delantero Noni Madueke, lo que provocó un mal movimiento en la articulación del tobillo derecho. El lateral izquierdo, debió abandonar la cancha en camilla y llorando, quizás intuyendo la gravedad de la situación.

El defensor regresó a Brasil, donde se desempeña en Palmeiras. El club paulista de inmediato lo sometió a diversos estudios que indicaron el peor diagnóstico: rotura de ligamentos del tobillo derecho.

Esta entrada es imperdonable en un amistoso. Piquerez se retira lesionado. pic.twitter.com/iuIJjgPcv6 — Carboné1891 (@carbone_1981) March 28, 2026

Larga recuperación

“Pruebas adicionales realizadas el domingo (29) confirmaron que el lateral izquierdo Piquerez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho durante el partido amistoso entre Uruguay e Inglaterra”, señalaron a través de un comunicado.

El club brasileño también comunicó que el futbolista será sometido a una cirugía en los próximos días, paso previo a iniciar un extenso proceso de recuperación que se extendería entre cuatro y seis meses. “En los próximos días, el atleta será intervenido quirúrgicamente e iniciará el proceso de recuperación bajo la tutela del Centro Nacional de Salud y Rendimiento (CNSR)”, agrega el comunicado.

La noticia afecta duramente los planes de Marcelo Bielsa, quien lo consideraba como una pieza importante en su esquema. Ahora, el DT deberá buscar otras alternativas para suplir la sensible baja para la cita planetaria, donde compartirá el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita.