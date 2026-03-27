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    Con un penal en el final: la Uruguay de Marcelo Bielsa le roba un empate a Inglaterra en Wembley

    En uno de los partidos más atrayentes de la fecha FIFA, la Celeste salió airosa de su visita al icónico escenario londinense. En el tiempo añadido, Federico Valverde anotó el 1-1 para los charrúas, que presentaron como novedad el retorno al arco de Fernando Muslera.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La Uruguay de Marcelo Bielsa le roba un empate a Inglaterra en Wembley.

    Wembley acogió uno de los partidos más atrayentes de la primera fecha FIFA del año. Con la Copa del Mundo en el horizonte, Inglaterra recibió a Uruguay en el icónico escenario londinense. La escuadra de Marcelo Bielsa le sacó un agónico empate a los europeos 1-1, gracias a un penal en el epílogo.

    Más allá de la dificultad que representaba el rival, la Celeste tenía una oportunidad de remediar la mala imagen que dejó en los últimos amistosos de 2025: un empate sin goles con México y la dura derrota 5-1 con Estados Unidos. Esta caída, sobre todo, remeció a la selección y puso dudas respecto al proceso del rosarino. Finalmente, fue ratificado y lidera el proyecto hacia Norteamérica 2026.

    Las principales novedades uruguayas fueron un par de regresos. Uno fue el retorno de Fernando Muslera. Con 39 años, el actual portero de Estudiantes de La Plata volvió a la Celeste. La otra reaparición fue la de Agustín Canobbio, quien tuvo fuertes diferencias con Bielsa en 2024, post Copa América. Fue el puntero derecho en el compacto 4-3-3 planteado por el DT.

    Por su lado, el combinado de los Tres Leones tenía bajas de peso para este partido. Jugadores como Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka fueron reservados para el segundo amistoso, ante Japón. Thomas Tuchel decidió pasarle la 9 a Dominic Solanke, apoyando la faceta ofensiva con Madueke, Foden y Rashford.

    Pese a los buenos nombres presentes en la cancha, las emociones fueron escasas (llegaron sobre el final). Inglaterra llevó el peso del encuentro, aunque aquello no significó que le generara peligro constante al área de Muslera. La Celeste se compactaba en su campo y le costó salir en el primer tiempo. Le duraba poco el balón. En el cuarto de hora, perdió al lateral izquierdo Joaquín Piquerez, lesionado en el tobillo derecho.

    A cuentagotas, Uruguay se fue animando y saliendo de su trinchera, sobre todo con la amplitud que le daba Canobbio por la derecha. De igual manera, los arqueros eran básicamente espectadores del partido. Los charrúas estuvieron lejos de plantear ese fútbol vertical que pregona su técnico. Ya sea por los antecedentes, como por las propias acciones de Inglaterra, la Celeste se tomó el duelo con mayor prudencia.

    Para la segunda mitad, el partido no cambió mucho. Inglaterra aprovechó las ventanas de cambios y metió ocho modificaciones, desvirtuando lo que sucedía en Wembley. Lo más “ácido” fue la recriminación de Tuchel al cuerpo técnico de Bielsa a raíz de una durísima entrada de Ronald Araújo a Phil Foden. El volante del Manchester City no pudo seguir (lo reemplazó Cole Palmer). A meses del Mundial, nadie quiere lesiones.

    El desequilibrio llegó en una pelota detenida. En los 81′, Palmer ejecuta un tiro de esquina, el balón tiene un desvío y por el segundo palo apareció libre Ben White, quien solo la empujó para el 1-0. Pese a los reclamos uruguayos, el gol fue validado. Iba a llegar algo más. Pasados los 90′, Uruguay reclamó un eventual penal de White sobre Viñas. Llamó el VAR, se chequeó la jugada y se cobró la pena máxima. En el cuarto minuto añadido, Federico Valverde ejecutó y anotó el 1-1, que sería definitivo.

    La segunda presentación de Uruguay en esta fecha FIFA será el martes 31, enfrentando a Argelia (rival de Argentina en el Mundial). El debut del combinado oriental en la Copa del Mundo será el 15 de junio, ante Arabia Saudita.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalFecha FIFAMundial 2026Selección de InglaterraSelección uruguayaMarcelo BielsaInglaterra vs Uruguay

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