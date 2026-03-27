El fuerte reproche de Thomas Tuchel a Marcelo Bielsa tras la dura infracción de Ronald Araújo contra Phil Foden

Corría el minuto 50 del duelo amistoso entre Inglaterra y Uruguay, en Wembley. Igualaban sin goles y al comienzo de la segunda parte ambas selecciones arriesgaban poco, con pases intrascendentes en la defensa, de un lado a otro. Sin embargo, un toque hacia atrás que buscaba a Ronald Araújo se quedó corto, por lo que Phil Foden corrió para quedarse con la pelota. El central de Barcelona no estaba para errores: se barrió con fuerza y con la pierna derecha sacó la pelota, pero también impactó con fuerza la pierna izquierda del futbolista de Manchester City, que quedó retorciéndose de dolor en el césped.

La acción de inmediato desató la molestia de los futbolistas locales, quienes se fueron encima del árbitro Sven Jablonski. En tanto, al borde del campo de juego, Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, se enfureció con el juez y comenzó a reclamarle a todo el que se cruce.

En ese momento, con el fútbol detenido, el estratega alemán se acercó a la zona técnica uruguaya y caminó hacia Marcelo Bielsa, quien le iba a dar la mano, pero el exentrenador de Chelsea se la negó y le gritó, mientras le hacía gestos con una botella en las manos. El rosarino y sus jugadores, descolocados, no supieron qué decirle.

Tuchel tuvo un picante cruce de DT's con el Loco Bielsa, por la fuerte entrada de Araújo sobre Foden... ¡CALMA!



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Foden tuvo que salir

Phil Foden intentó continuar en el campo. Sin embargo, siete minutos después tuvo que abandonar el partido, con muestras de dolor. Fue reemplazado por Cole Palmer.

La situación preocupa en Inglaterra, considerando que quedan pocos meses para la Copa del Mundo en Norteamérica y que cualquier lesión grave puede significar perderse el torneo.