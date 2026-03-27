En vivo: Uruguay de Marcelo Bielsa enfrenta a Inglaterra en duelo preparatorio para el Mundial 2026
Los dirigidos por el técnico rosarino visitan Wembley en busca de un mejor funcionamiento de cara a la cita planetaria de Norteamérica. Sigue aquí los detalles del partido.
Inglaterra 0-0 Uruguay
La llegada de Inglaterra
Bielsa no se quiere adelantar
“Imaginar lo que va a pasar dentro de dos meses (Mundial) es una tentación, pero también tiene sus inconvenientes. Porque la realidad cambia mucho por un montón de factores”.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.