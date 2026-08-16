La caída del apoyo joven a Milei: el desencanto que puede complicar su reelección

Los menores de 35 comienzan a darle la espalda a Javier Milei, y esto puede ser un gran problema para el presidente argentino que busca su reelección en 2027. Dos encuestas publicadas esta semana comparten el diagnóstico: un desgaste del oficialismo en sectores que fueron clave para su triunfo en 2023, y en particular, los jóvenes.

Un segmento considerado como el más fiel a Milei coincide con ser uno de los más vulnerables económicamente, y en un momento donde parte de la población se está endeudando para llegar a fin de mes, el milagro prometido por el libertario se estrella con la realidad.

Manifestantes que protestan frente al Congreso el día del debate sobre el proyecto de ley de reforma económica del presidente argentino Javier Milei, conocido como la "ley ómnibus", en Buenos Aires. Agustin Marcarian

La pérdida de popularidad entre los jóvenes se deduce de la comparación de distintos informes: uno de Latam Pulse, y otro de MYF Consultora, que dio a conocer en julio su Monitoreo Nacional de Opinión Pública. Dos puntos claves se rescatan en estos estudios: por un lado, la erosión del apoyo al gobierno, y por el otro, una creciente angustia por la economía, que sigue siendo el principal factor que mueve la opinión pública.

El reporte de Latam Pulse, producido por Bloomberg y AtlastIntel, fija la desaprobación de Javier Milei en un 62,4%. “Se trata del peor registro de aprobación de la serie histórica incluida en el informe y confirma una tendencia descendente que la consultora viene observando durante los últimos meses”, apunta el medio La Política Online.⁠ Entre los jóvenes de 16 a 24 años, este índice llega al 76,9%, mientras el rango entre los 25 y los 34 años llega al 71,9%. Las mediciones de AtlasIntel adquirieron relevancia en los últimos años, dado que la consultora anticipó el triunfo de Milei en 2023.

Otro informe, el de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, da cuenta de que solo el 38% de los jóvenes respalda actualmente la gestión de Javier Milei, frente al 48% o 50% que alcanzaba ese apoyo antes de las elecciones del año pasado.

Ahora, esto no se limita a las edades, sino que también las diferencias por género en el apoyo a Milei tienden a desaparecer. Si entre los hombres, el libertario gozaba de un respaldo más evidente que entre las mujeres, hoy esta cifra se acerca: la desaprobación femenina al presidente alcanza el 66,1%, contra un 58,5% del rechazo masculino. En ese sentido, el deterioro del respaldo al mandatario viene de sectores “tradicionales” de su electorado.

Otro dato interesante, esta vez de MYF Consultora, da cuenta de que la aprobación entre los menores de 40 años sólo alcanza el 36,8%, mientras que entre los mayores llega al 37,4%. Al menos para julio, la diferencia que había entre ambos segmentos bajó hasta un punto, siendo que los jóvenes fueron “el motor” de la campaña libertaria. Así, el sondeo evidencia que la brecha generacional de apoyo al oficialismo en Argentina se ha diluido por completo.

Javier Milei en AmCham Summit en Buenos Aires.

Desde MYF Consultora dan cuenta del principal motivo tras esta pérdida de electorado: el malestar económico, que aparece en todas las respuestas. El principal problema del país, aseguran los entrevistados, es el aumento de precios y tarifas, seguido por la corrupción, el desempleo y la pobreza.

Al respecto, la directora de MYF Consultora, Mariel Fornoni, explica a La Tercera el factor etario de esta caída en la popularidad del inquilino de la Casa Rosada: “El segmento core, digamos, del simpatizante de Milei, sigue siendo el de los jóvenes menores de 40 años, pero lo que pasa es que quizás no está captando la atención total de los que están entrando al mercado electoral, digamos, los jóvenes de 18, de 20 años”.

En ese sentido, la experta recuerda que es este grupo el más frágil frente a los vaivenes económicos de la Argentina de Milei. “Esos jóvenes hoy son los sectores más vulnerables, los que están sufriendo más la imposibilidad de pagar un alquiler, los que están sufriendo más el ingreso al mercado laboral, los que están en empleos no formales mayormente”, indica.

Gustavo Córdoba, director de la encuestadora Zuban Córdoba, coincide en que algo está pasando en la opinión joven: “Hay que decir que desde un principio Milei tuvo una diferencia muy notable por género, de adhesión y de apoyo a la gestión. Así los grupos masculinos menores de 35 lo apoyaban, mientras que las mujeres menores de 35 rechazaban darle el apoyo o lo calificaban negativamente en la gestión”, detalla a La Tercera.

“Hoy lo que podemos ver, quizás con un grado mayor de nitidez, es que podemos separar a los jóvenes en dos grandes grupos, de 16 hasta 24 años y de 25 a 30 o 35 años. ¿Por qué hacemos esta separación? Porque en los jóvenes que tienen más de 24 años, 25 en adelante, ya tienen un ingreso a la economía formal, ya tienen aspiración a crecer patrimonialmente, económicamente y todo lo demás, y eventualmente la crisis económica derivada de la gestión del presidente Milei les ha generado varios problemas, ya sea porque están desocupados, ya sea porque tienen un solo empleo y no les alcanza, ya sea porque tienen dos empleos y tampoco les alcanza”, señala Córdoba.

El experto apunta a una promesa que no se está cumpliendo: “Acompáñame a romper, que cuando construyamos algo nuevo, la economía te va a dar el beneficio que vos buscas”. “Y la verdad que esa promesa todavía no se ha concretado y en ese segmento de votantes jóvenes, quizás de clase media, baja o clase baja, bueno, el aguante o el tolerar todavía más esta política sin resultado, bueno, les resulta inconveniente”, comenta.

Javier Milei pronuncia un discurso en Sao Paulo, Brasil, durante un acto de lanzamiento de campaña junto a Flávio Bolsonaro.

La situación no es fácil para la población joven, que ha comenzado a endeudarse tanto a través de canales informales como bancos, no para lujos sino para comprar comida, apunta el encuestador, que de paso recuerda las declaraciones de Milei al respecto. “El presidente ha tenido conceptos realmente poco empáticos para este sector, como cuando dijo ‘nadie les puso una pistola en la cabeza’ a las personas para endeudarse. Endeudamiento que no es para comprar bienes de capital o bienes físicos, sino comida”, señala.

Para Fornoni, también existe el factor de la corrupción, que era precisamente una de las ventajas que tenía La Libertad Avanza contra el peronismo en 2023: al nunca haber gobernado, podía presumir de un historial limpio. “Tiene que ver con hechos. Que haya habido presuntos hechos de corrupción en funcionarios muy cercanos al gobierno, cuando el lema de Milei fue venir a combatir la casta, y hay un funcionario que entró hace dos años, que vivía de una manera y hoy vive de otra, es el reflejo de que no rompieron con la casta”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, vota en las elecciones legislativas, en la Universidad Tecnológica Nacional, sede Medrano, el 26 de octubre de 2025, en Buenos Aires. Foto. Sebastián Hipperdinger/Europa Press Sebastián Hipperdinger / Europa Press

De todos modos, de todas las encuestas se lee que existiría un “núcleo duro” de votantes libertarios, cercano al 40%, pero que ya empieza a desinflarse. El desafío para Milei, en tanto, comienza a ser el mantener encantados a sus seguidores, y ya no solo el “ampliar” su base electoral.

En ese sentido, el voto joven es clave: “En el padrón electoral los menores de 35 años representan aproximadamente el 40%, 42% del padrón, pero si tomamos en cuenta los que realmente van a votar, el colectivo de los jóvenes menores de 35 años sube a casi el 50%”, indica Córdoba, agregando que este segmento es el grupo más determinante y que seguramente va a definir el ganador en la próxima elección presidencial.

Fornoni, por su parte, toma estos nuevos números con pinzas: “Lo que sí hay que tener en cuenta es que no es lo mismo aceptar que votar, y para eso hay que generar una movilización. Entonces, una cosa es que aprueben lo que hace Milei o que no estén en contra de lo que hace Milei, y otra que después estén motivados a la hora de ir a votar”.

La sencilla oposición a Milei, desde luego, no implica intención de voto, y aunque en Argentina hay voto obligatorio, Fornoni asegura que “está funcionando más como en los países que no tienen un voto obligatorio, y que la gente va si el candidato los motiva, si no, deciden directamente no ir, porque las penalidades por no ir a votar son muy bajas”.