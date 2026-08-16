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    Final confirmada: Estados Unidos y Turquía se enfrentarán por el título del Mundial de Vóleibol Sub 17

    Mientras las norteamericanas derrotaron por 3-0 a China -actual monarca de la competencia-, las euroasiáticas hicieron lo propio ante China Taipéi. La final será este domingo a las 19:00. Por su parte, las Guerreras Rojas cerraron su histórica participación con una derrota ante Puerto Rico, quedando 22ª en el torneo.

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    Estados Unidos clasificó a la final del Mundial de Vóleibol Sub 17. Foto: Max Montecinos/IND. MAX MONTECINOS

    Estados Unidos y Turquía volverán a verse las caras en el Mundial de Vóleibol Piso Femenino Sub 17 Chile 2026. Esta vez, eso sí, lo harán en la final del campeonato, tras derrotar a China y China Taipéi, respectivamente.

    En la primera semifinal, las norteamericanas y las orientales protagonizaron la que fue considerada como la final anticipada del torneo. No por nada, ambas llegaban luciendo cifras de dominio absoluto, sin sets perdidos en seis partidos. El Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional mostraba esa expectación, con un recinto prácticamente lleno.

    Pero si alguien pensó que la lucha sería extensa, se equivocó. Estados Unidos no tuvo puntos bajos y volvió a mostrar la potencia de sus jugadoras estrellas, principalmente la opuesta Kari Knotts, quien con 19 unidades volvió a ser la más goleadora en un partido.

    Fue un 25-13, 25-15 y 25-19 demasiado claro que dejó rápidamente a las estadounidenses a la espera de su último rival antes de tocar la corona. Ese contrincante será Turquía, que derrotó a China Taipéi en el duelo que cerró la jornada en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional.

    Las euroasiáticas mostraron un juego táctico, que mantuvo siempre a raya a las orientales cuando quisieron remontar y cambiar su suerte. El resultado: 25-15, 25-22 y 25-22.

    Estados Unidos tiene todo el favoritismo para la final, toda vez que en la fase de grupos superó por 3-0 a las turcas. Y si bien es otro el escenario que las encontrará este domingo a contar de las 19:00, el rendimiento de las norteamericanas ha sido atropellador, acumulando todos los sets a favor.

    ¿Y Chile?

    En San Felipe, Chile fue superado por Puerto Rico por 3-0 en el encuentro para el vigesimoprimer lugar del certamen. Las boricuas mostraron su ofensiva con mayor constancia en el primer set, logrando ganar la malla con duros ataques. Fue un rotundo 25-16, que obligaría al dueño de casa a tomar una nueva postura en la segunda manga para tratar de salir de los problemas.

    Las Guerreras Rojas supieron reaccionar jugando punto a punto el destino de la manga, pero no bastó: 25-23 para las puertorriqueñas. Pese al duro golpe, las locales siguieron batallando para forzar una remontada. Durante gran parte del set tuvieron la ventaja; sin embargo, la visita evitó extender el partido y se impuso por 25-23.

    Con esto, Chile cumplió con una histórica presentación en el mundial, logrando dos victorias (Egipto y Argelia) para un total de ocho sets a favor.

    Más sobre:Mundial de Vóleibol Sub 17Mundial de VóleibolPolideportivoEstados UnidosTurquía

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