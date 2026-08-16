Sistema frontal en centro-sur del país: más de 60 mm de precipitación en la RM y cinco viviendas con daños en O’Higgins y el Maule

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) dio a conocer este sábado un balance por el sistema frontal que se registra en la zona centro-sur, además de ofrecer las proyecciones meteorológicas y cursos de acción frente a la baja segregada que afectará al norte a partir del lunes.

La directora del organismo, Alicia Cebrián, comenzó el informe refiriéndose al monitoreo del frente que afecta al centro-sur del país, detallando que en la Región Metropolitana la estación meteorológica de Tobalaba registraba hasta esta tarde más de 60 milímetros acumulados de precipitación.

Al respecto, el experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Arnaldo Zuñiga, destacó que, si bien el sistema frontal llegó muy activo, inicialmente comenzó con poca precipitación, “pero lo que estimamos (que caería) en 48 horas cayó en 24, así que el sistema frontal es bastante activo” .

Cebrián además detalló que en la capital solo se registran novedades puntuales de emergencia, producto de la acumulación de agua en algunas arterias y en el paso bajo nivel de Lo Espejo, aunque se encuentran transitables.

Por otra parte, indicó que personal y maquinaria de vialidad se encuentran realizando labores preventivas por despeje de nieve y remoción de rocas en la ruta G25, y en el camino a Baños Morales, en la comuna de San José de Maipo, también se reportan trabajos de despeje por nieve.

Mientras que en la quebrada de Las Amarillas, de la misma comuna, se produjo el deslizamiento de material, provocando escurrimiento de agua con riesgo de corte en la ruta, que ya está siendo despejado por cuadrillas.

Afectaciones en el sur del país

La directora de Senapred informó que, a causa del frente actual, en la Región de O’Higgins se registró una vivienda con daño menor por anegamiento en la comuna de Rancagua y que la Ruta I-45, que lleva hacia Termas del Flaco, está cerrada de forma preventiva.

En la Región del Maule se informó de tres viviendas con daño menor por filtraciones producto de las precipitaciones en la comuna de Pelarco y una en Curicó, y está en evaluación la afectación a algunos establecimientos comerciales producto de la lluvia.

En la ciudad de Talca, en tanto, se encontraba interrumpido el tránsito por acumulación de agua en los pasos bajo nivel ubicados en 1 Norte con 11 Oriente, en 6 Sur con 11 Oriente y en 1 Sur con 11 Oriente. Además de existir diversas calles con acumulación de agua, “por lo que el llamado es a transitar con precaución”, apuntó la autoridad.

En esta región además permanecen cerrados los cruces fronterizos Paso Vergara y Paso Pehuenche.

Nuevo evento meteorológico en el norte

Respecto a las acciones que se están implementando para enfrentar la nueva condición meteorológica de baja segregada -o núcleo frío en altura- que va a afectar entre Arica y Parinacota y Coquimbo a partir del día lunes, Cebrián destacó que en las regiones se ha reforzado la comunicación de riesgo y realizado mesas técnicas.

Asimismo, se va a “mantener el despliegue de maquinaria de forma preventiva en aquellos puntos críticos que ya son conocidos y que están identificados, que pueden tener alguna afectación producto de las precipitaciones, del viento y de probables nevadas que vendrían acompañando a este nuevo evento meteorológico”.

En cuanto a los niveles de alerta, la Región de Arica y Parinacota se mantiene con alerta temprana preventiva, la Región de Tarapacá va a declarar alerta amarilla para la provincia de Iquique y el resto de la región se mantiene con alerta temprana preventiva.

Por su parte, la Región de Antofagasta está con alerta temprana preventiva por evento meteorológico y Atacama y Coquimbo con alerta amarilla por el mismo evento, pero a nivel regional.

En lo que respecta a la proyección de la DMC, Zuñiga informó que en estos momentos hay una perturbación que que se está aproximando al norte y está generando llovizna, la que en Atacama se va a prolongar hasta el día de mañana.

“Lo que está por venir es una condición de baja segregada que se va a alimentar, se va a desplazar increíblemente desde la altura de Puerto Montt por la costa y se va a ir desplegando, y rápidamente avanzando por la costa para llegar el lunes al norte”, la que posee una condición bastante fría que provocará nevadas y ventisca en la cordillera de la zona.

Para luego hacer notar que lo más que preocupa es “en el sentido de la precipitación, porque el sistema está llegando activo”. “Si bien los montos de precipitación que se están pronosticando son bajos, tenemos que recordar que estamos enfrentando una condición de El Niño que está fuera de escala” , apuntó.

El meteorólogo dijo que por ello el sector costero del norte chileno está muy cálido, lo que potenciara la masa fría de la baja segregada y aunque los montos de precipitación que se esperan son bajos, “sabemos que el norte de Chile con poca precipitación tiene afectación”

“Además viene bastante inestable y las bajas segregadas inestables generan precipitaciones muy focalizadas en poco tiempo y también se acompañan de tormentas eléctricas, y todos esos ingredientes se están dando para este lunes y martes”, detalló.

Sin embargo, Zuñiga finalmente pronosticó que el miércoles este sistema frontal pasará hacia el sector argentino y en “gran parte del país a partir de ese día en adelante vamos a estar gozando de altas presiones y estabilización de la tropósfera”.