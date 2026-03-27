Nicolás Peric dispara contra Arturo Vidal por minimizar el triunfo de la Roja: “Se pasa otra vez como tres pueblos”

Diversas reacciones generó el triunfo de la Roja por 4-2 sobre Cabo Verde. El equipo dirigido por Nicolás Córdova reaccionó en el segundo tiempo y obtuvo una nueva victoria, a tal punto que ya acumula cinco encuentros sin perder.

Sin embargo, la jerarquía de los rivales y el hecho de que el estratega aún no esté ratificado en su cargo generan debate sobre la preponderancia de estos encuentros. Uno de los que le restó importancia al resultado de este viernes fue Arturo Vidal, quien dijo que estos duelos “no sirven de nada”, una frase que provocó revuelo.

La molestia de Peric

Quien rápidamente le contestó al King fue el exarquero Nicolás Peric, quien consideró perjudiciales las palabras del volante de Colo Colo: “Ya esto es una falta de respeto, Arturo se pasa otra vez como tres pueblos. Ahí están sus compañeros, muchos de ellos fueron sus compañeros de Selección”, comenzó diciendo en Radio Pauta.

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“Uno tiene que tener un respeto por lo que está pasando. No le suma nada, ni a él ni a la Selección. Tiene que apoyar nomás, como el gran líder que debe ser futbolísticamente y como uno de los mejores de la historia”, añadió.

Por último, hizo una llamativa reflexión, en la que se refirió a los futbolistas que hoy están en la Roja y la influencia de la lenta salida de la Generación Dorada: “Está entrando en este conventillo que no tiene ningún sentido. Nuestra Selección tiene lo que tiene en base a que no hay más y a que se quedaron mucho tiempo algunos que no estaban para jugar en la Selección“.

Nueva Zelanda en el horizonte

Cabe destacar que el próximo rival de Chile será Nueva Zelanda, en un duelo pactado para el lunes 30 de marzo a las 3.15 horas de nuestro país, en el Eden Park, de Auckland. El equipo oceánico viene de una derrota contra Finlandia, por lo que necesitan un triunfo ante la Roja.