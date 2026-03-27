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    Lamento en Argentina: figura de la Albiceleste sufre grave lesión y se pierde el Mundial 2026

    Joaquín Panichelli se lesionó en medio de los entrenamientos en el complejo de Ezeiza mientras se preparaba para los duelos contra Mauritania y Zambia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Joaquín Panichelli sufrió una grave lesión en Argentina. Foto @Argentina / X.

    Argentina sufre en la víspera del Mundial. Este viernes se confirmó la baja por lesión de una de las figuras del plantel transandino mientras se preparaba para los duelos amistosos contra Mauritania y Zambia.

    Se trata del delantero Joaquín Panichelli, delantero de 23 años quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha en el complejo de Ezeiza, por lo que estará varios meses fuera de la actividad competitiva, perdiéndose la cita de Norteamérica 2026.

    Según reportan desde el otro lado de los Andes, la lesión se produjo durante una acción fortuita en el entrenamiento vespertino del jueves, cuando Panichelli, al disputar un balón, realizó un movimiento que provocó una torsión en la pierna derecha. Inmediatamente, fue atendido por el cuerpo médico y retirado del campo de juego.

    “Los estudios realizados hoy al delantero Joaquín Panichelli confirmaron la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. ¡Mucha fuerza, Joaco! Estamos con vos”, escribieron a través de las redes sociales de la Albiceleste.

    De esta forma, el jugador del Racing de Estrasburgo deberá someterse a una cirugía y enfrentar un largo proceso de rehabilitación que se estima entre seis y ocho meses.

    Cabe destacar que el argentino es el máximo goleador del campeonato francés con 16 anotaciones, uno por delante de su más cercano perseguidor en la estadística, Mason Greenwood.

    Panichelli fue convocado por primera vez por Argentina para el amistoso de la selección argentina ante Angola en noviembre del 2025.

    Así, el goleador del campeonato francés se suma a la lista de bajas confirmadas que tendrá Lionel Scaloni a la hora de confeccionar la lista definitiva para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde figuran, entre otros, Juan Foyth y Valentín Carboni.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolArgentinaJoaquín PanichelliAlbicelesteNorteamérica 2026

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