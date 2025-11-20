Marcelo Bielsa se queda en Uruguay: “Tengo la misma fuerza del primer día para seguir”

La estrepitosa goleada por 5-1 que sufrió Uruguay a manos de Estados Unidos generó un terremoto charrúa, quedando en entredicho la continuidad del técnico Marcelo Bielsa.

Lo vivido en el Raymond James Stadium de Tampa puso una enorme alerta sobre el desgastado proceso que vive el exentrenador de la Roja en el cuadro charrúa, que terminó clasificando con lo justo al Mundial de Norteamérica 2026.

De acuerdo a la prensa local, la mala relación con el plantel se ve reflejado en la mala interpretación de sus instrucciones. Además, el DT se vio bastante afectado y realizó una feroz autocrítica.

“Me hago responsable. Esta derrota es un argumento para hacer una crítica muy grande a mi gestión”, afirmó el entrenador, cuya luna de miel con el plantel se terminó después de la Copa América del año pasado.

“Si hay algo que se mantuvo, es la fiereza competitiva de los jugadores uruguayos, que es algo histórico. No pasa por eso; pasa por proponer un funcionamiento con el que superes al rival. Y no lo estamos logrando”, añadió.

En esa línea, insistió en que quizás el problema esté en la banca y no en los futbolistas. “Con mi cuerpo técnico hacemos mucho por el desarrollo de este equipo. Cuando usted hace mucho, y se ven estos resultados, quiere decir que no lo está haciendo bien”, sostuvo.

Y si bien el director de selecciones Jorge Giordano lo había ratificado públicamente, el DT convocó a una conferencia para este jueves, para referirse a su futuro, lo que de inmediato generó especulaciones sobre lo que podía ocurrir en esta cita con los medios.

La continuidad

“Los efectos de una derrota de este tipo generan preocupación y uno debe explicar. Nunca había escuchado frases tan agresivas (de la prensa) para componer una pregunta. Tengo que afrontar lo que ha generado esta derrota y someterme a las preguntas que el público se hace. Uno se siente avergonzado cuando se producen resultados de este tipo”, comenzó señalando en una extensa rueda de prensa, que se prolongó por una hora y 45 minutos.

Inmediatamente se le consultó sobre su continuidad. Ahí, respondió con claridad: “La misma fuerza desde el primer día para seguir con la Selección en el Mundial. Si en algún momento me planteé que no debía continuar no fue en este momento”.

También se le preguntó por lo dicho por Luis Suárez tras la Copa América. “Suárez dijo lo que dijo y tuvo el efecto que tuvo, yo nunca respondí a cada una de las afirmaciones del mensaje que dio, pero sí la hablé en interno a los jugadores. Evidentemente que un episodio como ese, lo que pasó esa vez, no es lo que estamos acostumbrados. Yo no tengo rencor ni revanchismo. Si tengo que recordar a Suárez, no es por lo que dijo sobre mí, sino que por lo que él hizo en la Copa América. Nos ayudó a salir terceros”, reflexionó.