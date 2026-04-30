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    La felicidad de Daniel Garnero tras este nuevo triunfo de la UC en Libertadores: “Lo hicimos muy bien, como en Brasil”

    En los Cruzados valoraron la victoria ante Barcelona en Ecuador, un resultado que les permite llegar a seis puntos en la fase de grupos.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Universidad Católica obtuvo un imponente triunfo en Guayaquil. Por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, la franja se impuso por 2-1 a Barcelona, con goles de Fernando Zampedri y de Clemente Montes, ambos en el primer tiempo. El descuento ecuatoriano fue obra de Milton Céliz.

    Daniel Garnero, entrenador del elenco de la precordillera, mostró su felicidad con el resultado: “Hoy lo hicimos muy bien, como lo hicimos en Brasil. Este tipo de resultados ayuda muchísimo a los futbolistas”, comenzó diciendo en la conferencia de prensa.

    No obstante, el DT mostró su exigencia con sus jugadores, ya que dijo que tenían el fútbol como para asegurar antes el partido y no terminar sufriendo: “No aprovechábamos las recuperaciones, había mucho espacio. Estaba el partido abierto y desaprovechamos una que otra situación. Esto es futbol; hacen un gol y se te vienen. Era un momento muy propicio aumentar la cuenta”.

    Quien también derrochó convicción luego de este triunfo fue Justo Giani. El argentino sabía que debían ganar, a pesar de las necesidades de su rival de este miércoles: “Un partido muy difícil, con calor y humedad. Tuvimos un arranque muy bueno, sabíamos lo que queríamos, veníamos a buscar la victoria”.

    Foto: Photosport

    Por último, ante la pregunta de en qué momento sintieron que la victoria era suya, el atacante fue enfático en descartar cualquier signo de relajo durante el encuentro: “La intensidad fue muy buena, cuando había que correr se corrió. En ningún momento nos confiamos, en la copa no te puedes relajar”

    Líderes del Grupo D

    Con este resultado, la franja llega a seis puntos en el Grupo D de la Copa Libertadores, con las mismas unidades que Boca Juniors y Cruzeiro, pero con mejor diferencia de gol. El colista de la zona es precisamente Barcelona de Ecuador.

    El próximo duelo de la UC es contra el elenco de Belo Horizonte en el Claro Arena, el miércoles 6 de junio a las 22.00 horas de nuestro país.

    Más sobre:FútbolLa UCDaniel GarneroJusto GianiCopa Libertadores

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