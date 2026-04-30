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    “Al borde de la eliminación”: prensa de Ecuador sepulta a Barcelona de Guayaquil tras triunfo de la UC en Copa Libertadores

    Los medios de ese país no perdonaron al Ídolo y aseguran que está "prácticamente fuera de la competición internacional".

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Los medios ecuatorianos no perdonaron al Barcelona tras caer ante la UC. Foto: Adrián Nuques/API/Photosport. ADRIAN NUQUES/API/PHOTOSPORT

    Universidad Católica logró tres puntos de oro en Guayaquil, al vencer al Barcelona por 2-1, y la prensa ecuatoriana no perdonó al cuadro dirigido por César Farías. “Fracaso” es la palabra más suave que usaron en sus informes y aseguran que ahora sólo les queda pelear por un cupo para el repechaje de la Copa Sudamericana.

    “Barcelona SC perdió y se encamina a otro fracaso en la Libertadores”, tituló El Comercio. Y en su nota afirmó que “este resultado deja al equipo prácticamente fuera de la competición internacional”. Luego agregó que los toreros “dependen de un milagro futbolístico para sostenerse en la Copa Libertadores. En las primeras tres fechas cosechó igual número de derrotas, por lo que seguir en el torneo se presenta como una quimera insuperable”.

    Por lo mismo, apuntaron al segundo torneo continental. “Con pocas opciones de clasificarse para los octavos de final de la Libertadores, el objetivo de los amarillos se centra en conseguir los puntos necesarios para quedarse con el tercer puesto y jugar los playoffs de la Sudamericana”.

    El Universo encabezó su crónica diciendo que “Barcelona SC vuelve a perder de local en Copa Libertadores y queda al borde de la eliminación en el grupo D”. Ya en el texto, sostuvo que la oncena local “no pudo hacerse fuerte en casa y cayó 1-2 ante Universidad Católica por la fecha 3 de la Copa Libertadores. El resultado deja al cuadro torero en una situación crítica, sin puntos en el grupo y con opciones mínimas de clasificar a los octavos de final”.

    Foto: César Munoz/API/Photosport. CESAR MUNOZ/API/PHOTOSPORT

    Extra publicó: “Barcelona SC suma su tercera derrota en Libertadores tras perder con Universidad Católica de Chile”. Y en su nota no se guardó nada. “Los amarillos llegaban con la obligación de un triunfo para mantener opciones de pelear por la clasificación a la siguiente fase, pero al igual que en los anteriores encuentros coperos, carecieron de efectividad en ataque y de solidez en defensa”, criticó el medio citado.

    Acto seguido, enfatizó que “las caras largas de los jugadores de Barcelona evidenciaban que el sueño copero se va terminando y hasta la posibilidad de ir al repechaje de la Copa Sudamericana, para el equipo que se ubique en el tercer lugar del grupo, ya que a falta de tres fechas, los amarillos no registran unidades”.

    “Sin respuestas: BSC volvió a perder y quedó al borde de la eliminación”, lanzó Studio Fútbol. Y detalló que “el conjunto chileno golpeó temprano en el partido con los goles de Fernando Zampedri a los 17 minutos y Clemente Montes a los 22’, dejando sin reacción a un cuadro torero que volvió a mostrar falencias en su juego”.

    Finalmente, concluyó que “con este resultado, Barcelona SC sigue sin sumar puntos en su grupo y queda al borde de la eliminación del torneo continental. En la próxima jornada, el Ídolo recibirá a Boca Juniors, mientras que Universidad Católica será local frente a Cruzeiro”.

    Mira las mejores jugadas del nuevo triunfo de Universidad Católica en Copa Libertadores:

    Más sobre:UCUniversidad CatólicaCopa LibertadoresBarcelona SCBarcelona vs Universidad CatólicaFútbol

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