Volatilidad en precio del petróleo: barril cae luego de haber llegado a su nivel más alto desde el inicio de la guerra

Los precios del petróleo bajaban este jueves luego de que el crudo Brent alcanzara un máximo de cuatro años, en medio de reportes sobre posibles acciones militares de Estados Unidos contra Irán y la persistente disrupción en el suministro en el Golfo Pérsico.

El crudo Brent llegó a un máximo en contexto de guerra de US$ 129 por barril, pero posteriormente borró sus ganancias para cotizar en US$ 109, con una baja de 1,9% en la sesión.

En paralelo, el WTI que se cotiza en Estados Unidos y sirve de referencia para Chile retrocedía 1,05%, hasta US$ 108,52.

El movimiento se produjo después de que Axios informara que el Comando Central de Estados Unidos presentaría al presidente Donald Trump planes para una posible acción militar contra Irán.

Según el reporte, Trump ya habría rechazado una propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, señalando que el bloqueo naval se mantendría hasta alcanzar un acuerdo nuclear más amplio.

Las variaciones se dan tras varios días de alzas consecutivas, con el Brent y el WTI acumulando un incremento cercano a 60% desde el inicio de la guerra liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

“El mercado petrolero ha pasado del sobreoptimismo a la realidad de la disrupción de suministro que estamos viendo en el Golfo Pérsico”, señaló Warren Patterson, jefe de estrategia de materias primas del banco ING. Agregó que “cuanto más persista esta disrupción, menos podrá el mercado depender de inventarios y mayor será la necesidad de destrucción de demanda, lo que solo puede lograrse con precios más altos”.

Goldman Sachs estimó que las exportaciones a través del estrecho de Ormuz han caído a solo 4% de sus niveles normales, mientras que la paralización de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo vigente continúan restringiendo la oferta.

El banco indicó que las limitaciones en las exportaciones iraníes y la escasa capacidad de almacenamiento podrían intensificar las disrupciones si la situación persiste, y que un eventual aumento de producción de Emiratos Árabes Unidos tras su salida de la OPEP se materializaría de forma gradual en el mediano plazo.

En este contexto, Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que advirtió a Irán que “más le vale reaccionar pronto”, señalando que el país “no sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear” .

Goldman también advirtió sobre riesgos a la baja en la demanda, señalando que el consumo global de petróleo en abril podría estar cerca de 3,6 millones de barriles diarios por debajo de los niveles de febrero, con debilidad concentrada en el combustible de aviación y materias primas petroquímicas.

Hacia adelante, Perkins señaló que el petróleo podría escalar hacia un rango de US$140 a US$150 por barril si las disrupciones continúan, aunque precios elevados terminarían afectando la demanda.