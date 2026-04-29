El nuevo gerente general de Quiñenco opina sobre la megarreforma: “Apunta en la dirección correcta”

La mañana del miércoles fue de estreno en sociedad en Quiñenco. La junta ordinaria de accionistas tuvo como protagonistas a la nueva dupla que se espera que sea la que comande la estrategia de crecimiento del holding industrial y financiero del grupo Luksic por los próximos años.

Por un lado, el tercer Andrónico de la familia, Andrónico Luksic Lederer, tuvo su primera aparición pública en su nuevo cargo de vicepresidente del directorio, aunque más bien su figura -explicó el presidente de la mesa, Pablo Granifo, en la asamblea- será la de vicepresidente ejecutivo.

Y por el otro, el nuevo gerente general de la sociedad, Macario Valdés, quien, según él mismo confesó, tiene la difícil misión de reemplazar al histórico Francisco Pérez Mackenna, hoy canciller, al mando de la operación del holding.

Luksic Lederer, en su estilo, según quienes lo conocen, no quiso responder preguntas de la prensa, tarea que recayó en Valdés.

Y ante la primera consulta más de raigambre política, relacionada con la megarreforma que pretende llevar adelante el actual gobierno, Valdés no la eludió, aunque dijo como introducción que es una tarea del Congreso discutirla.

“Chile necesita recuperar la competitividad y, para eso, es importante la certeza jurídica y eso permite crear inversiones, crear empleo y que Chile vuelva a crecer. Así que creemos que la ley que se está presentando apunta en la dirección correcta, pero tiene que tramitarse ahora, en el Congreso, que es donde corresponde”, dijo Valdés.

29 Abril 2026 Junta Accionistas Quiñenco, en la imagen Andronico Luksic Lederer con Macario Valdes Foto: Andres Perez Andres Perez

Potenciales inversiones

El gerente general de Quiñenco reconoció que el holding cuenta con una caja de más de US$2 mil millones. Tras anunciar que la compañía distribuirá el 100% de las utilidades del ejercicio 2025 a sus accionistas -con un rendimiento del dividendo (dividend yield) de casi un 9% este año-, admitió también que, con la idea del crecimiento, están en la etapa de evaluación de eventuales nuevas inversiones, aunque no quiso detallar ni los rubros ni los tiempos que podrían tardar en anunciarlo.

“La situación de caja es positiva, tenemos una posición financiera muy robusta, gracias a la solidez de nuestros activos y las compañías en las que estamos invertidos”, advirtió. “Esa es la razón por la cual podemos, por un lado, asegurar que estamos en condiciones de realizar nuevas inversiones en Chile o en el extranjero”, comentó.

“Tenemos varios criterios que rigen nuestra búsqueda de oportunidades: buscamos activos de largo plazo, buscamos buenas marcas, somos un grupo que está abierto a socios, y buscamos oportunidades, obviamente. Así que el sector puntualmente se comunicará una vez que se realizan las inversiones”, explicó.

En cuanto a la apertura bursátil de la distribuidora de combustibles Enex este año, de la cual se había hablado desde hace un tiempo, dijo que no hay una decisión tomada al respecto.

La situación de los combustibles, afectada por el ataque de Estados Unidos a Irán y sus consecuencias como el cierre del Estrecho de Ormuz en el Golfo Pérsico, golpea a una de las mayores inversiones, que en su posición como accionista mayoritario en la alemana Hapag-Lloyd. De hecho, la naviera tiene cuatro buques petroleros retenidos en el golfo.

Pero además de esta consecuencia lógica, Valdés resaltó el golpe que significa para las finanzas de la empresa con sede en Hamburgo.

“Ha subido el precio del petróleo, han subido los costos de seguros y, asimismo, vamos a tener una inflación de costos en otras partes de las funciones de producción de la compañía. También, como contrapartida de eso, para poder enfrentar esta situación, han subido las tarifas”, acotó.

Pese a ello, los volúmenes de carga han seguido creciendo, después de subir un 5% el año pasado, y la demanda se ha mantenido “relativamente estable” respecto al escenario previo a la crisis.

En la junta anual de accionistas, la matriz principal del grupo Luksic -controladora de Banco de Chile, CCU, CSAV, SAAM e Invexans, entre otras-, reeligió a su directorio de ocho integrantes y resultaron electos los mismos ocho que ya estaban desde enero, cuando la salida de Pérez Mackenna antecedió al último cambio: entró Óscar Hasbún por Hernán Büchi. Así, la mesa quedó compuesta Pablo Granifo -quien reemplazó a Andrónico Luksic Craig en la presidencia hace ya dos años-, Andrónico Luksic Lederer como vicepresidente, Jean Paul Luksic Fontbona, Paola Luksic Fontbona, Nicolás Luksic Puga (hijo del fallecido Guillermo Luksic Craig), Oscar Hasbún, Juan Carlos Jobet e Ignacio Guerrero.