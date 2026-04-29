El reservado cara a cara entre Alvarado e Irarrázaval en medio de críticas por mayor coordinación

Pasadas las 14.00, el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, bajó hasta el despacho del ministro del Interior, Claudio Alvarado, en el Palacio de La Moneda.

Su presencia en las oficinas del jefe de gabinete levantó rápidamente comentarios entre el equipo del ministro, ya que el ingeniero comercial llegó serio y Alvarado tampoco estaba de buen ánimo.

La semana para La Moneda no ha sido buena. El oficio del Ministerio de Hacienda, el que plantea descontinuar programas sociales, desató duros cuestionamientos del propio oficialismo. Sin ir más lejos provocó la primera fisura pública entre el Partido Republicano y Palacio, ya que el timonel de la colectividad, Arturo Squella, responsabilizó al Segundo Piso y pidió una mayor coordinación de ese equipo.

El diagnóstico del partido que fundó el Presidente José Antonio Kast es que -tal como publicó La Tercera- el diseño de Irarrázaval no funciona bien y que en él no debería recaer la coordinación de los distintos ministerios, sino que debería empoderarse Alvarado.

Esto, debido a que el también amigo de Kast, cuando elaboró su modelo de Segundo Piso, puso a su repartición -según transmiten al menos tres fuentes distintas que participaron del proceso- como la encargada de coordinar a las distintas carteras.

“Hoy día el Ministerio del Interior, una vez separado de lo que es seguridad, evidentemente que el rol que tiene es hacer de jefe del gabinete, es decir, de primus inter pares, como quieras llamarlo”, dijo este martes Squella, en entrevista con CNN Chile.

Y agregó: “Claudio Alvarado podría jugar un rol, y lo está haciendo, pero podría ir más allá todavía de los trabajos que tienen únicamente que ver con lo legislativo, que es donde lo hemos visto muy presente”.

Una vez que arribó Irarrázaval a las oficinas de Alvarado, el jefe de gabinete pidió a su equipo que los dejaran a solas en una cita que se extendió por un poco más de 30 minutos.

Ahí, según quienes supieron del encuentro, ambos abordaron la controversia a raíz del oficio de Hacienda y que debe haber más coordinación entre ambos para evitar las críticas.

En Interior transmiten que existe incomodidad con el Segundo Piso porque consideran, en línea con lo que planteó Squella, que Irarrázaval y su equipo han intentado tomar un rol coordinador con las carteras, más que darle asesoría al Presidente y seguimiento a las políticas públicas del gobierno.

Por ejemplo, las mismas fuentes transmiten que Víctor Valdés (jefe de gabinete de Irarrázaval), Álvaro Bellolio y Roberto Macchiavello, entre otros, se contactan con las distintas carteras y les hacen solicitudes. Muchas veces, agregan las mismas versiones, esas directrices chocan con las peticiones de Interior.

Además, recalcan que -por mandato legal, sobre todo después de la separación con el Ministerio de Seguridad- Interior es el que tiene la tarea de coordinación entre ministerios.

De hecho, en Chile Vamos también salieron a reforzar que Alvarado debe potenciar su rol como jefe de gabinete.

Compleja semana

El oficio elaborado por la Dipres -que depende de Hacienda- volvió a crispar los ánimos en el Congreso, justo después del ingreso de la megarreforma.

Eso lo sintió con fuerza Alvarado, quien es uno de los principales interlocutores -junto a su par de la Sepgres, José García Ruminot- con los personeros de la oposición y del propio sector. En Interior lamentan que justo en momentos en que deben defender a la megarreforma, Hacienda planteó hacer recortes en beneficios sociales.

Agregan que, más allá de que salieron -incluido el Presidente Kast- a descartar rápidamente recortes en esa área, el tema igual complicó la relación con el Congreso.

En Interior transmiten que ellos desconocían el oficio, por lo que no se pudo advertir que el escrito abriría una controversia.

Por lo mismo, de acuerdo a las mismas versiones, Alvarado habló con Quiroz y le pidió que ese tipo de asuntos se informen previamente.

El objetivo ahora, dicen en el Ejecutivo, es que exista una mayor coordinación y evitar flancos innecesarios. Esto, en momentos en que Kast tuvo que salir este martes a abordar la polémica. En la instancia, defendió a Quiroz y también a su Segundo Piso.

En Palacio, en todo caso, transmiten que Kast, pese a la polémica, en privado desdramatiza las críticas hacia su Segundo Piso. Además, dicen que, hasta ahora, no ha hablado con Squella sobre sus cuestionamientos.