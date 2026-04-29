SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Desde un Rolls Royce hasta US$600 mil en efectivo: el acuerdo que divide a los hermanos Marcos y Pamela Hites

    El acuerdo de transacción del 27 de abril de 2023 adjudicó a Pamela Hites el control de las sociedades de inversión Mundo Sur y Centro Sur, además del 50% de Dual S.A. Por su parte, Marcos Hites recibió inmuebles en Lo Barnechea y Viña del Mar, cuatro vehículos de lujo y una compensación de US$600.000, estableciendo así un finiquito total sobre la herencia.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Marcos Hites y Pamela Hites.

    El fallecimiento de Alex Hites Averbuck en diciembre de 2021, cofundador de la cadena de tiendas que lleva su apellido, marcó el fin de una etapa empresarial y el inicio de una disputa judicial entre sus herederos. A la fecha, el proceso por la herencia ha derivado en una serie de demandas y querellas cruzadas entre sus hijos.

    A comienzos de 2024, la publicista Pamela Hites Palombo inició un arbitraje por los bienes de su padre, enfrentándose a su hermano, el ingeniero civil industrial Marcos Hites Palombo. Si bien el proceso arbitral concluyó con un acuerdo entre las partes, actualmente Pamela Hites busca anular dicho pacto por la vía legal.

    El conflicto tuvo su origen en abril de 2020, cuando la publicista interpuso una medida prejudicial y una posterior demanda. En dicha acción, acusó haber sido excluida del manejo de los negocios familiares y relegada a funciones secundarias en comparación con las responsabilidades asignadas a su hermano.

    El conflicto escaló cuando el abogado Juan Pablo Hermosilla demandó a su exclienta, Pamela Hites, reclamando casi US$ 2 millones en honorarios tras cinco años de asesoría. La heredera rechazó el acuerdo que el abogado había alcanzado con su hermano, lo que fracturó la relación profesional. Ante esto, Pamela Hites contraatacó en octubre de 2023 con una querella por estafa y administración desleal contra su hermano ante el 4º Juzgado de Garantía.

    La ofensiva más reciente de Pamela Hites ocurrió el 13 de enero de este año, cuando interpuso una demanda ante el 13º Juzgado Civil de Santiago para declarar la nulidad e inhabilidad del juez árbitro Enrique Barros Bourié, encargado de dirimir la pugna familiar. Su defensa argumenta un conflicto de interés del árbitro, señalando que hace 11 años Barros fue representado por Claro y Cía., el mismo bufete que hoy asesora a su hermano a través del socio Nicolás Luco.

    A medida que el proceso avanzó, el 19 de marzo de 2026, se hizo público el acuerdo original donde los hermanos pactaron terminar su disputa por la herencia. Ambas partes presentaron al tribunal el acuerdo denominado “Acuerdo de Transacción”, firmado el 27 de abril de 2023.

    Las partes entienden, manifiestan y garantizan que este acuerdo es el modo en que han convenido resolver de manera definitiva, final y total cualquier diferencia o discrepancia entre ellas, por lo que declaran que no existirán responsabilidades, indemnizaciones, reclamos, demandas o cualquier acción futura por los hechos referidos, directa o indirectamente, en el presente instrumento. Lo anterior, con la sola excepción de las acciones destinadas a exigir el cumplimiento del presente acuerdo”, consignó el acuerdo.

    “En virtud del presente acuerdo las partes vienen en renunciar expresamente al ejercicio de toda y cualquier clase de acción, de cualquier especie o naturaleza, en contra de la otra y, asimismo, de las sociedades en que tengan directa o indirectamente participación, otorgándose el más amplio y total finiquito”.

    Detalles

    El acuerdo de transacción establece una distribución definitiva de los bienes hereditarios de los fallecidos Hershale Alex Hites Averbuck y Luisa Lea Palombo Muchnik entre sus hijos y únicos herederos, Andrea Pamela Hites Palombo y Marcos Hites Palombo.

    Para Pamela Hites Palombo, la adjudicación se centra principalmente en el control de sociedades de inversión. Andrea recibe la totalidad de los derechos sociales que su padre poseía en la Sociedad de Inversiones Mundo Sur Limitada (93,4% del capital) y en la Sociedad de Inversiones Centro Sur Limitada (0,000034% del capital). Adicionalmente, se le cede el 50% de las acciones de la sociedad DUAL S.A., que anteriormente pertenecían a Inversiones Paluma Uno Limitada.

    Por su parte, Marcos Hites Palombo recibe una combinación de activos inmobiliarios, vehículos de alta gama y una compensación en efectivo. En el ámbito inmobiliario, se le asigna el dominio de un departamento en Lo Barnechea (Avenida José Alcalde Delano N° 10.200), que incluye una bodega, cinco estacionamientos y todo su mobiliario , además de un departamento en Viña del Mar (Avenida Jorge Montt 1630) con dos bodegas, tres estacionamientos y sus muebles correspondientes.

    La asignación de Marcos también contempla cuatro vehículos que pertenecieron a su padre: un Rolls Royce Ghost (2013), un Mercedes Benz S430 (2001), un Audi Q3 (2018) y una Land Rover Evoque (2014).

    También se le otorga una suma de US$600.000 (o su equivalente en pesos), correspondiente al 20% de los fondos disponibles en las cajas de las sociedades Mundo Sur y Centro Sur.

    El documento consignó independientemente del tiempo que tomen los trámites legales de posesión efectiva, ambas partes se reconocen como dueñas de sus respectivos bienes asignados desde la fecha de firma del acuerdo, asumiendo desde ese momento sus beneficios y costos asociados.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosHitesConflictoEmpresasHerenciaDisputa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Histórica empresa de equipamiento urbano evita la quiebra con respaldo a plan de reorganización

    Giorgio Boccardo apura al gobierno por proyecto sala cuna tras alza de desempleo femenino: “Crearía en torno a 150 mil trabajos de mujeres”

    Las mejores películas de Daniel Day-Lewis según IMDb (y dónde verlas)

    “No registró asistencia durante casi cinco años”: el “funcionario fantasma” que generó millonarios pagos en municipalidad de Mulchén

    Pronóstico para trimestre mayo-junio-julio: hay 70% de probabilidad de que se desarrolle fenómeno de El Niño

    Sedini refuerza que no se eliminarán beneficios y afirma que recorte en el Mideso busca “resguardar” los recursos

    Lo más leído

    1.
    Subsecretario del Trabajo y propuesta de alza de salario mínimo del gobierno: “Yo creería que debiese ser en torno al IPC”

    Subsecretario del Trabajo y propuesta de alza de salario mínimo del gobierno: “Yo creería que debiese ser en torno al IPC”

    2.
    Despidos por necesidad de la empresa suman casi 75 mil a febrero, pero en lo que va del año anotan una contracción de 11%

    Despidos por necesidad de la empresa suman casi 75 mil a febrero, pero en lo que va del año anotan una contracción de 11%

    3.
    Salario mínimo: gobierno propone alza de 4% nominal y negociación con la CUT termina sin acuerdo

    Salario mínimo: gobierno propone alza de 4% nominal y negociación con la CUT termina sin acuerdo

    4.
    Salario mínimo: Gobierno ofrece 4% de alza en línea con la inflación proyectada para este año

    Salario mínimo: Gobierno ofrece 4% de alza en línea con la inflación proyectada para este año

    5.
    Gobierno entregará propuesta de salario mínimo a la CUT este lunes

    Gobierno entregará propuesta de salario mínimo a la CUT este lunes

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Rating del martes 28 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 28 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Arsenal por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Arsenal por la Champions League en TV y streaming

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Karol G en Chile: cómo comprar y cuáles son los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Karol G en Chile: cómo comprar y cuáles son los precios

    A qué hora y dónde ver a Barcelona SC vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Barcelona SC vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    “No registró asistencia durante casi cinco años”: el “funcionario fantasma” que generó millonarios pagos en municipalidad de Mulchén

    Pronóstico para trimestre mayo-junio-julio: hay 70% de probabilidad de que se desarrolle fenómeno de El Niño

    Enel Chile aumenta su Ebitda 16% mientras ganancias disminuyen 7% durante el primer trimestre por más gasto financiero
    Negocios

    Enel Chile aumenta su Ebitda 16% mientras ganancias disminuyen 7% durante el primer trimestre por más gasto financiero

    El desempleo vuelve a subir y en las mujeres la tasa retorna a los dos dígitos

    Matías Claro defiende las S.A. en el fútbol: “La liga chilena es de las pocas en Sudamérica donde están todos con sus sueldos y cotizaciones al día”

    Cuál fue el mensaje que dejó el rey Carlos III a Donald Trump y su administración en Estados Unidos
    Tendencias

    Cuál fue el mensaje que dejó el rey Carlos III a Donald Trump y su administración en Estados Unidos

    Quién es “El Jardinero”, el presunto sucesor de “El Mencho” y “segundo al mando” del Cartel Jalisco Nueva Generación

    La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista

    Borrado por Nicolás Córdova e hincha de la UC: la vida de Favian Loyola, héroe de Audax ante el equipo de Chiqui Tapia
    El Deportivo

    Borrado por Nicolás Córdova e hincha de la UC: la vida de Favian Loyola, héroe de Audax ante el equipo de Chiqui Tapia

    Motivación y actitud: las claves de Daniel Garnero para elevar el rendimiento de la UC ante Barcelona en la Libertadores

    Con Jaime Pizarro y Nicolás Monckeberg en la lista: los nombres de Aníbal Mosa para el directorio de Blanco y Negro

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Las mejores películas de Daniel Day-Lewis según IMDb (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Las mejores películas de Daniel Day-Lewis según IMDb (y dónde verlas)

    Deep Purple renueva su lazo histórico con Chile y vienen al Movistar Arena

    Por qué el papá de Matute Johns no aparece en la serie de Netflix sobre el caso

    Carlos III ironiza ante Trump sobre que en EE.UU. “hablarían francés” si no fuera por Reino Unido
    Mundo

    Carlos III ironiza ante Trump sobre que en EE.UU. “hablarían francés” si no fuera por Reino Unido

    Delcy Rodríguez ratifica su “lealtad absoluta” a Maduro frente a los “ataques de mezquindad”

    Los extremos preparativos de seguridad de cara a la esperada cumbre de Xi Jinping con Donald Trump en Beijing

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos
    Paula

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura

    Vivir con TOC