Los chats del quiebre entre Pamela Hites y Juan Pablo Hermosilla por honorarios impagos

El 21 de diciembre de 2023, el abogado Juan Pablo Hermosilla le escribió a Pamela Hites Palombo, hija del empresario Alex Hites Averbuck: “Con profunda tristeza y asombro he recibido el mensaje que me hiciste llegar”. En ese mismo mensaje, el abogado sostuvo, sobre las gestiones legales realizadas en favor de Hites, que “el tiempo y trabajo que nos significó ejecutar el encargo fue extenso y de alta intensidad. La gestión resultó ser tremendamente exitosa”. Y agregó que “el encargo fue tomado por nosotros con honorarios solo a resultado. El riesgo fue completamente asumido por nosotros” y que “no existió colusión ni fraude alguno; por el contrario, nuestro trabajo te benefició tremendamente”. Cerró la misiva solicitando: “Si has decidido encomendar tu representación a otro abogado, te pido que me lo hagas saber”.

El 8 de marzo de 2024, Asesorías Profesionales Hermosilla Limitada presentó una demanda ante el 23º Juzgado Civil de Santiago, solicitando que se “condene a la demandada al pago de la suma de US$1.970.062, más intereses moratorios”. ¿La razón? El no pago de honorarios por servicios prestados por su estudio a Pamela Hites en el proceso de herencia y recuperación de su patrimonio, tras la muerte de su padre. En la contestación, Pamela Hites calificó la suma como “abusiva” y afirmó que “no existe adjudicación concreta de ni un solo bien”, y que la factura “no indica la prestación de servicios que justifique un cobro por honorarios por la exorbitante suma de $1.772.680.000″.

Pulso tuvo acceso a los documentos presentado en el litigio y los intercambios entre ambas partes detallan el quiebre.

El 27 de abril de 2023, tras la firma del acuerdo de la transacción que puso fin al conflicto por la herencia de su padre, Pamela Hites escribió a Hermosilla por WhatsApp: “¡¡Perfecto!! Todo ok. No pude pagar. No había cuenta. Felicitaciones. Gracias por tu permanente apoyo y gran trabajo”.

Cinco meses después, el 28 de septiembre de ese año, Hermosilla le escribió: “No puedo dejar de manifestarte mi preocupación por las demoras en el pago de los honorarios pendientes […] te propongo que nos hagas un nuevo abono por un monto de 300 millones”. Ese mismo día, Hites respondió: “Me parece bien el monto que dices y espero concretar muy pronto”.

El 3 de enero de 2024, Pamela Hites envió una carta formal a Hermosilla, afirmando: “Procedo a devolver y reclamar en contra del contenido de la factura Nº 63, por la suma de $1.772.680.000. No adeudo ni un solo peso a Asesorías Profesionales Hermosilla Limitada”. En el mismo documento expresó: “He sido víctima de un doble engaño o defraudación”, añadiendo que “nunca se confeccionó due diligence ni se desplegó la mínima diligencia profesional para valorizar seriamente las sociedades o bienes”. Sobre el pago de impuestos, señaló: “Se me hizo creer que debería pagar una suma muy inferior a la que con posterioridad se me informó que debía soportar”.

“Psicópatas mal orientados”

Cansado de las postergaciones, el 30 de noviembre de 2023, Pablo Carvacho, entonces abogado senior de Hermosilla & Cía., le envió un mensaje directo por WhatsApp:

—”Pame querida. Buen día. Ayer me enteré de una cosa que me dolió mucho. Me contaron que en la reunión del lunes en tu casa tú dijiste que nosotros estamos con los audios. O sea, que ustedes tienen un ‘caso audios’. Me sorprendió tanto que me lo contaran que no lo podía creer. Te quiero pedir por favor que me confirmes si es cierto, para saber cómo interpretar las cosas. De no ser cierto, te pido perdón por preguntarte. Si es cierto, me encantaría que me lo pudieras explicar. Un abrazo”.

Pamela Hites respondió con ironías:

—”Te puedo recomendar una psicóloga, para que pasemos de psicópatas mal orientados a bien orientados”, aludiendo a las palabras de Luis Hermosilla, hermano de Juan Pablo Hermosilla, en el audio grabado en junio de 2023 por Leonarda Villalobos. En ese registro, Luis Hermosilla le decía a Villalobos: “Eres una psicópata bien orientada. Hay huevones psicópatas mal orientados que andan asaltando gente. Tú eres psicópata bien orientada que hace estas pegas”.

El abogado Carvacho contestó más tarde:

—”Gracias. Me da pena saber que es cierto lo que me contaron. Un abrazo grande”.

—”Por supuesto. Cada uno somos psicópatas a nuestro modo”, respondió ella.

Ese intercambio marcó el quiebre definitivo. Desde ese momento, la relación se tornó más formal, y Carvacho comenzó a insistir por el pago de honorarios, aludiendo a los años de trabajo realizados y la falta de respuesta oportuna.

En distintas instancias de las conversaciones de WhatsApp con Juan Pablo Hermosilla, Pamela Hites planteaba dudas que le habían planteado sus hijos (Shantal, Dereck y Alan Amszynowski) sobre la negociación con Felipe Bulnes, abogado de Marcos Hites, otro de los herederos del fallecido empresario Alex Hites. Sus hijos estaban muy preocupados por los bienes que recibirían, según las conversaciones.

“Mecanismo abusivo patriarcal”

El lunes 18 de enero de 2021, Pamela Hites —hija del fallecido empresario Alex Hites, cofundador de la cadena de multitiendas del mismo nombre— escribió al abogado Juan Pablo Hermosilla solicitando acceso a un documento que, según le comentó Teresita Scott, sicóloga, se titularía “Mecanismo Abusivo Patriarcal”. En su mensaje, Pamela relató el deterioro de la salud de su padre en los últimos meses y cómo su hermano Marcos había asumido el control total de las decisiones familiares, lo que —según ella— permitió un “despojo” patrimonial tanto a su madre como a ella misma.

Pamela Hites también expresó dudas respecto de un finiquito que le fue presentado dos años antes. Indicó que las condiciones habían sido modificadas, incluyendo una cláusula que prohibía iniciar procesos judiciales, administrativos o arbitrales, por lo que decidió no firmarlo sin el análisis de sus abogados.

Ese mismo día, a las 13:00 horas, Hermosilla le respondió: “Una pena lo de tu papá, pero era esperable. No creo que nada cambie, Marcos (su hermano) seguirá manejando todo como siempre. Esto no afecta nuestra estrategia. Seguiremos adelante con plan original”. También le advirtió que no firmara ningún documento hasta revisar los detalles.

Consultada por Pulso si cambió de parecer sobre los honorarios de sus abogados, Pamela Hites respondió: “No se trata de un cambio de opinión. Lo que ocurrió fue que, después de firmar la transacción, descubrí que fui gravemente engañada o, al menos, inducida a error. Quiero dejar en claro que no adeudo ni un solo peso a Asesorías Profesionales Hermosilla Limitada. Mi abogado, Jorge Munro, ha presentado al tribunal todos los antecedentes que respaldan esta afirmación: documentos, testimonios, informes en derecho e informes técnicos contables. Ahora es el tribunal quien debe resolver la causa, que ya fue fijada para oír sentencia”.

Padre e hija

El origen de la disputa entre Pamela Hites y el estudio que la asesoró por su patrimonio comenzó mucho antes.

El 6 de mayo de 2019, ella envió una carta a su padre, Alex Hites informando una decisión personal clave. “He decidido reconstruir, en forma profesional y seria, mi historial patrimonial”, escribió. Para ello, contrató al abogado Juan Pablo Hermosilla y pidió que le remitieran todos los antecedentes vinculados a su patrimonio, tanto en Chile como en el extranjero.

Pamela fue explícita en su solicitud: exigió documentos y un informe detallado. “Ruego enviar […] todos los antecedentes que se encuentren en su poder y que digan relación con la gestión de mi patrimonio”, indicó. Además, pidió información sobre asesores involucrados: “Indiquen los nombres, oficinas y datos de contacto de los asesores contables, tributarios, financieros y legales”.

La respuesta de su padre denota molestia y desconcierto. “No entiendo ni comparto el contenido ni el tono de tu carta”, escribió Alex Hites. Calificó la misiva de su hija como “agresiva, innecesaria y sin ningún fundamento”.

Pese a su incomodidad, accedió a entregar los documentos solicitados. “Si lo que necesitas son antecedentes, están disponibles”, afirmó. Sin embargo, cerró su carta con una frase que reflejaba su decepción: “Te deseo mucha suerte en tu camino, aunque me duele profundamente la manera en que te estás alejando”.