SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Pamela Hites arremete contra árbitro en disputa contra hermano por herencia

    Pamela Hites Palombo volvió a tribunales para pedir la inhabilidad del juez árbitro que debe resolver su conflicto con su hermano Marcos Hites, alegando que no informó vínculos previos relevantes con abogados ligados a este último.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    Pamela Hites Palombo, hija del empresario Alex Hites Averbuck, fallecido en 2021, vuelve a tribunales. El martes 13 de enero de 2026 ingresó una demanda en la que solicita declarar la nulidad del juez árbitro que busca dirimir la disputa que mantiene con su hermano Marcos Hites Palombo.

    El escrito ingresado al 13º Juzgado Civil de Santiago solicita que de drecrete la inhabilidad del juez árbitro Enrique Barros Bourié, argumentando que su estudio del abogado fue representado hace 11 años por Claro y Cia., bufete que trabaja hoy con su hermano, en una disputa por el pago de honorarios contra la sucesión del empresario Gerardo Rocha, quien fuera figura clave en la expansión y consolidación de la Universidad Santo Tomás (UST) en Chile.

    “El juicio de cobro de honorarios representó un asunto de máxima sensibilidad para el señor Juez Árbitro y la elección de sus abogados defensores revela un grado excepcional de confianza y cercanía. El litigio no fue un cobro de honorarios menor y rutinario, se insertó en la disputa por el control y venta de la Corporación Santo Tomás, fue un conflicto de alta connotación pública donde se jugaban miles de millones de pesos y, crucialmente, el prestigio profesional de los involucrados”, consignó el escrito al que tuvo acceso Pulso.

    “Cuando un estudio de abogados se ve obligado a demandar a un ex cliente (o su sucesión) por honorarios, se expone a reconvenciones, cuestionamientos éticos y escrutinio público. En ese trance, el abogado defensor y mandatario no solo actúa como técnico, sino como el custodio de la honra y el patrimonio del demandante”, añadió la demanda patrocinada por el abogado Jorge Munro. Anteriormente Pamela Hites era asesorada por Juan Pablo Hermosilla.

    Hoy ella mantiene un conflicto judicial contra Hermosilla por una supuesta negativa de la publicista a pagar US$2 millones en servicios prestados, un conflicto que corre por otro carril.

    Según el escrito ingresado al tribunal, “el otorgamiento y ejercicio de dicho contrato de mandato reportó significativos beneficios para el estudio de abogados de don Enrique Barros Bourie (socio principal), según probaremos en la etapa procesal correspondiente”.

    Para Hites, existía un mandato que nunca fue informado y respecto del cual no hay constancia de que haya sido revocado. Este antecedente no se dio a conocer ni al fijarse las bases del procedimiento ni durante el desarrollo del arbitraje, pese a lo dispuesto por la Corte Suprema.

    En el mismo documento se señala que esta información solo fue conocida por la defensa de Pamela Hites al revisar el recurso de queja, a partir de un análisis de sentencias sobre cobro de honorarios, donde se advirtió tanto la existencia del mandato como que los abogados de confianza del juez árbitro en ese juicio son también abogados de Marcos Hites Palombo en este arbitraje.

    “Bien sabe vuestra señoría que los árbitros en Chile están sujetos a un deber de revelación continua (así lo obliga la Excelentísima Corte Suprema) de todo hecho que pudiera afectar su independencia. La jurisprudencia ha considerado que la omisión de informar relaciones previas relevantes con las partes o sus abogados puede ser tan grave como la relación misma, dado que impide a las partes evaluar posibles conflictos de interés”, añadió el mismo documento.

    “No basta que el juez sea imparcial; debe parecerlo a ojos de un observador razonable. En este caso el derecho se encuentra establecido a favor de mi mandante y es ella quien no pudo ejercerlo por no haber sido debidamente informada”, cerró.

    Más sobre:HitesHerenciaConflictoDemandaBarros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast opta por Ximena Rincón para el Ministerio de Energía

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no deber ser el tema ancla que limite avanzar en otras áreas con Chile”

    Se buscan ministros: la carrera contrarreloj de Kast para zanjar su gabinete en medio de tensiones

    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    Lo más leído

    1.
    Plan de fiscalización del SII acusa a “clan familiar agrícola” de emitir facturas falsas que generó perjuicio fiscal por más de $4 mil millones

    Plan de fiscalización del SII acusa a “clan familiar agrícola” de emitir facturas falsas que generó perjuicio fiscal por más de $4 mil millones

    2.
    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”
    Chile

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    Se buscan ministros: la carrera contrarreloj de Kast para zanjar su gabinete en medio de tensiones

    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    Grupo Patio concreta colocación de bonos por cerca de US$44 millones
    Negocios

    Grupo Patio concreta colocación de bonos por cerca de US$44 millones

    Álvaro García por sobrecobro en cuentas de la luz: “La restitución se verá a partir de enero y febrero”

    Radiografía de movilidad: ¿Los compradores de viviendas se quedan en la misma zona o la dejan?

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota
    Tendencias

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano

    Inspirado en la decada del 2010: Red Bull revela las novedades en el diseño de su auto de cara a la Fórmula 1
    El Deportivo

    Inspirado en la decada del 2010: Red Bull revela las novedades en el diseño de su auto de cara a la Fórmula 1

    Fin al conflicto: Audax desiste de demanda contra Azul Azul por Esteban Matus y la U reactiva negociación por el jugador

    Tras el golazo en la Kings League: en La Serena recuerdan el tanto que Mathías Vidangossy le marcó a Colo Colo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”
    Cultura y entretención

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”

    Cosa Buena: escucha la colaboración a ritmo de cumbia entre Gepe y Los Vásquez

    Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”
    Mundo

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no deber ser el tema ancla que limite avanzar en otras áreas con Chile”

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha