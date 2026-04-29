Hirieron a guardias y apuñalaron a cliente: turba irrumpe para robar productos tecnológicos de supermercado en San Miguel

Una decena de sujetos, al menos, concretó, la mañana de este miércoles, un robo actuando como turba en el supermercado de la cadena Lider ubicado en Gran Avenida José Miguel Carrera 6150, San Miguel.

Personal de Carabineros concurrió al lugar cerca de las 10.00 horas, tras recibir información respecto a la situación que se había registrado momentos antes.

El grupo, integrado aparentemente por menores de edad, ingresó al local comercial intimidando a clientes y personal de seguridad.

Los sujetos, con sus rostros descubiertos, se dirigieron directamente al sector de tecnología para apropiarse de diversos productos de alto valor.

Cuando escapaban, personal de seguridad del supermercado logró interceptar y retener a seis de ellos, evitando que la totalidad del grupo escapara con las especies sustraídas.

En su fuga, los asaltantes agredieron a un cliente con un arma blanca, además de provocar lesiones a dos guardias de seguridad.

Los tres lesionados fueron trasladados hasta el Hospital Barros Luco. Según la información policial preliminar, estarían fura de riesgo vital.

Carabineros procedió a la detención de los seis sujetos, mientras se desarrollan diligencias para dar con el paradero del resto del grupo y los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.