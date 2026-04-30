“Quieren contar una historia distorsionada”: las nuevas denuncias y críticas que reflota la película de Michael Jackson

Como un ciclo que no parece acabar, el estreno de Michael, la biopic de Michael Jackson, reflotó el costado más oscuro y polémico del cantante. Coincidiendo con su llegada a las salas, surgieron nuevas acusaciones contra el “Rey del pop”.

En rigor, se trata de una denuncia interpuesta en febrero por los hermanos Cascio, un trío de hermanos ya adultos y su hermana. Estos alegan que Jackson estaba “constantemente bajo la influencia de las drogas y frecuentemente intoxicado”.

“Michael Jackson fue un depredador sexual infantil en serie que, a lo largo de más de una década, drogó, violó y agredió sexualmente a cada una de las demandantes, comenzando cuando algunas de ellas tenían tan solo siete u ocho años”, alega la denuncia.

Tanto en la demanda, como en una entrevista concedida a The New York Times, los Cascio aseguran que Michael Jackson abusó sexualmente de cada uno de ellos en repetidas ocasiones. Todo un giro, pues durante años fueron férreos defensores de la inocencia de Michael frente a acusaciones similares.

Desde ese punto se articula la defensa de los albaceas de Jackson, John Branca y y John McCain. “La familia defendió firmemente a Michael Jackson durante más de 25 años, dando fe de su inocencia ante cualquier conducta inapropiada”, detalló su defensa. Para el estate del “Rey del pop”, todo se orienta a un objetivo claro. “Esta nueva demanda es una clara táctica para buscar el foro judicial más favorable y obtener cientos de millones de dólares del patrimonio y las empresas de Michael”.

Pero hay algunos recovecos en la historia. Según el NYT, mucho antes de dar a conocer su demanda, los hermanos Cascio informaron a la sucesión de Jackson que ellos también habían sido víctimas de abusos por parte de Michael.

Sin embargo, informa el mismo periódico, las partes llegaron a un acuerdo en 2020 y los hermanos recibieron, en total, aproximadamente 16 millones de dólares en pagos a lo largo de cinco años. Los pagos cesaron en 2025, cuando los Cascio quisieron negociar un pago adicional.

El momento que los llevó a cambiar de opinión, dicen, fue el documental Leaving Neverland, el que recoge los testimonios de Wade Robson y James Safechuck. A los Cascio les sorprendió lo mucho que las acusaciones de abuso infantil en la película coincidían con sus propias experiencias.

Pero desde la defensa contraatacaron; según ellos, el acuerdo de 2020 estableció que cualquier diferencia se debe resolver mediante un arbitraje. Una condición que aseguran, fue aceptada en su momento. Por eso la acción judicial irá por el costado de preseverar en que los demandantes eludieron un acuerdo.

Jaafar Jackson as Michael Jackson in Michael. Photo Credit: Glen Wilson Glen Wilson/Lionsgate

Mientras, desde el costado de la pantalla, el director de Leaving Neverland, Dan Reed, expresó una dura opinión sobre la biopic de Jackson. “Lo que hace la película es crear una versión de los hechos que esencialmente retrata a Wade, James y otros que han acusado a Jackson de abuso sexual infantil como mentirosos sin siquiera expresarlo claramente”, dijo a Variety.

Y ahí propone una comparación más dura. “[La película] sugiere que la relación de Jackson con los niños era completamente inofensiva y motivada únicamente por la filantropía. Jeffrey Epstein fue un gran filántropo y Harvey Weinstein un gran cineasta, pero lamentablemente sus historias tienen otra dimensión. En el caso de Jackson, es un fenómeno cultural tan grande que no hay nada que se pueda hacer para eclipsarlo”.

Por ello, Reed señaló que guarda sus reparos ante las críticas a los acusadores. “Todo el dinero lo están ganando personas cercanas a Jackson que quieren contar una historia distorsionada que realmente los deshonra. Alguien que abusó de niños a plena vista no merece ser celebrado como ser humano. Se puede celebrar su música, de acuerdo, pero él no era un ser humano digno de ser celebrado”.

Y volviendo al filme, Reed marca el hecho de que la película protagonizada por Jaafar Jackson eludió cualquier vinculación abusiva de Jackson con los niños. “Dicen que a Jackson le gustaban los niños porque era un ángel y solo quería ser amable con ellos, no porque quisiera tener relaciones sexuales con ellos… ¿Por qué andan con rodeos? Es bien sabido que Jackson pasaba mucho tiempo con niños pequeños, incluso los llevaba a su cama por la noche y cerraba la puerta con llave, algo que es indiscutible. Solo eso, si alguien lo denunciara, probablemente bastaría para condenarlo por abuso sexual infantil. Pero con Jackson, nada de esto parece importar".

Pese a todo, pese a las denuncias, las críticas mixtas y los líos judiciales, la película ha resultado un suceso en la pantalla. Según información a la que accedió Culto, en sus primeros cuatro días vendió 212.754 entradas en el circuito nacional, con lo que se convirtió en la mejor apertura de una cinta biográfica de jueves a domingo en nuestro país, tanto en admisiones como en recaudación.