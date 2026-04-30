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    Universitario vence a Nacional de Uruguay y provoca cuádruple empate en el grupo de Coquimbo en la Libertadores

    El cuadro crema goleó 4-2 en Lima, después de que los charrúas quedaran con 10 hombres cuando ganaban por la mínima. Con este resultado, ambos equipos, los piratas y Tolima suman 4 puntos en la zona B.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Universitario

    Universitario de Lima hizo explotar el Grupo B de la Copa Libertadores. Los locales golearon 4-2 a Nacional de Uruguay y sumaron 4 unidades. Después de tres fechas, ambos equipos, además del campeón chileno Coquimbo Unido y Tolima, tienen el mismo puntaje.

    Los charrúas comenzaron rápidamente a cerrar la faena en la capital peruana. A los 8 minutos, el árbitro paraguayo Carlos Paul Benítez fue advertido por el VAR de una torpe mano en el área del jugador crema José Carabalí, jugada que redundó en el penal convertido por Maxi Gómez para la apertura del marcador, cuando el reloj no llegaba al cuarto de hora.

    Temprana ventaja que descomprimió al equipo de Montevideo que buscó incrementar rápidamente la cuenta frente a un local que no lograba llegar con claridad al arco de los orientales. Así, a los 32’, el portero Miguel Vargas logró salvar la segunda caída de su portería tras la arremetida de Gómez.

    Sin embargo, en el cuadro siguiente, se produjo la jugada que cambió el rumbo del duelo. Una nueva falta de Lucas Rodríguez, esta vez sobre Alex Valera, terminó en la segunda amarilla y la inmediata expulsión del uruguayo. Caín Fara aprovechó la ventaja numérica de los peruanos y puso el 1-1 poco antes del descanso.

    Remontada

    Impulso de los limeños que se extendió hasta el inicio de la segunda parte. La jugada la inició el centro de Andy Polo, pelota que permitió el cabezazo de Carabalí y la reacción del meta Luis Mejía. El rebote quedó en los pies de Valera para el 2-1.

    Con ese eventual triunfo, los cuatro equipos del grupo del campeón chileno quedaban empatados en cuatro puntos. Pero Nacional no bajó los brazos y, a pesar de estar con 10 hombres, intentó empujar a los anfitriones sobre su arco. A los 71’, Maxi Silvera hizo la heroica y consiguió el empate 2-2.

    Entonces, el partido se empezó a jugar en ambas áreas. Vértigo del que la U limeña supo sacar una nueva ventaja de 3-2, después de que Lisandro Alzugaray definiera tras el rebote de Mejía. Cuando el duelo se acababa, el ecuatoriano Carabalí colocó el 4-2 para dejar a los cuatro equipos del Grupo B con 4 unidades.

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresUniversitario de PerúNacional de UruguayCoquimbo UnidoTolima

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