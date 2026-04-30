La cifra millonaria del costo de la guerra con Irán dada a conocer por el Pentágono estaría muy por debajo del gasto real

Luego de que el Pentágono diera conocer en el Cámara de Representantes de EE.UU, que el costo total hasta la fecha de la guerra contra Irán es de US$25.000 millones, diversas fuentes aseguran que esta es una cifra muy baja porque no incluye la reparación de los extensos daños sufridos por las bases estadounidenses en la región.

De acuerdo con una de las personas familiarizadas con el asunto que hablaron con CNN, el gasto real estimado se acerca más a los US$40.000 o US$50.000 millones si se tienen en cuenta los costos de reconstrucción de las instalaciones militares y la sustitución de los bienes destruidos.

Esto porque los ataques iraníes en el Golfo Pérsico durante los primeros días de la guerra dañaron significativamente al menos nueve instalaciones militares estadounidenses en tan solo 48 horas , alcanzando emplazamientos en Bahréin, Kuwait, Irak, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, como informó el citado medio.

A ello habría que sumar los numerosos sistemas de radar estadounidenses dañados y otros equipos en Medio Oriente que también fueron destruidos por los bombardeos iraníes. Entre estos se cuentan el sistema de radar de una batería de misiles THAAD en Jordania y edificios que albergaban sistemas de radar similares en dos ubicaciones de los Emiratos Árabes Unidos.

Sin olvidar, un avión E-3 Sentry de la Fuerza Aérea de EE.UU. que también fue destruido en un ataque contra una base aérea en Arabia Saudita.

Luego de que el contralor del Pentágono, Jules “Jay” Hurst III, reportara este miércoles ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara que “la mayor parte” de los US$25.000 millones se gastaron esencialmente en municiones, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, se negó a afirmar si esa cifra incluía la reparación de los daños a las bases estadounidenses.

The Iran War has cost $25 billion so far, Jules Hurst tells the House Armed Services Committee.



Hurst is acting Under Secretary of Defense and CFO.



First time a top DOD official has put a price tag on this, after weeks of Trump officials dodging the Q. pic.twitter.com/fvmazth3dw — Jennifer Bendery (@jbendery) April 29, 2026

Previamente, funcionarios de la cartera habían informado a los legisladores que la guerra costó aproximadamente US$11 mil millones solo en sus primeros seis días y el departamento solicitó en marzo a la Casa Blanca que aprobara una petición al Congreso de más de US$200 mil millones en fondos militares adicionales para la operación militar en curso.

El mismo Hurst argumentó la semana pasada, como detalló CNN, que el Pentágono no tiene “una cifra definitiva sobre los daños sufridos por nuestras instalaciones en el extranjero” y que depende “de cómo decidamos reconstruirlas, o si lo hacemos”.

Para luego agregar que el costo de reparar esos recintos “no se refleja” en la solicitud presupuestaria del Pentágono de US$1.500.000 millones para el año fiscal 2027, en parte porque todavía están evaluando “qué queremos construir en el futuro”.