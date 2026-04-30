Ejército de EE.UU. afirma que Irán ha perdido más de US$6.000 millones por bloqueo de Ormuz
El Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, además, reivindicó el desvío de un "buque mercante que intentaba violar el bloqueo", en su 42ª operación de este tipo.
El Comando Central de las Fuerzas Armadas (Centcom) de Estados Unidos afirmó este miércoles haber causado en Irán una pérdida de más de US$6.000 millones por el bloqueo impuesto a buques cisterna con miles de barriles de petróleo que Teherán no puede comerciar.
Señalando que el bloqueo contra puertos y costas iraníes es “altamente efectivo”, el comandante del Centcom, el almirante Brad Cooper, aseguró que “actualmente, hay 41 buques cisterna con 69 millones de barriles de petróleo que el régimen iraní no puede vender”.
“Esto representa una pérdida estimada de más de 6.000 millones de dólares, de la cual el Gobierno iraní no puede beneficiarse económicamente”, afirmó en un comunicado difundido en redes por el órgano castrense, en el que también destacó el “firme compromiso” de las tropas estadounidenses con el “cumplimiento total” del mencionado cierre.
En el mismo texto, Cooper destacó como “hito significativo” el desvío del “42º buque mercante que intentaba violar el bloqueo”, una operación que la Armada norteamericana habría ejecutado este mismo miércoles.
“Esto refleja la excelente labor que realizan los militares estadounidenses para impedir la entrada y salida del comercio marítimo de los puertos iraníes”, subrayó el almirante.
Sus palabras llegan poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que este bloqueo naval es “más efectivo” que los bombardeos, en alusión a la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel el 28 de febrero y que dejó en Irán casi 3.500 muertos, según el último balance oficial.
“Se están asfixiando como un cerdo relleno”, manifestó el jefe de la Casa Blanca, fiel a su estilo, en declaraciones donde también aseguró que Teherán no logrará obtener un arma nuclear, uno de los objetivos declarados de la campaña militar conjunta con Jerusalén.
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