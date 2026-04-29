Ante el interés de Boca: la fórmula de Argentinos Juniors para asegurar a Brayan Cortés y que beneficia a Colo Colo. Foto: @aaajoficial

Brayan Cortés atraviesa un buen momento Argentinos Juniors. El iquiqueño se consolidó como titular y comenzó a proyectar su futuro contractual en el club de La Paternal.

El pase del guardameta pertenece actualmente a Colo Colo, pero que existe una opción de compra vigente por el 80% de sus derechos económicos. Esa cláusula está fijada en 500 mil dólares. Según supo El Deportivo, en caso de ejecutarse, el futbolista ya tiene acordado un contrato que se extendería hasta diciembre de 2029.

El escenario contractual está directamente vinculado a su rendimiento. Cortés llegó al club argentino en busca de continuidad y rápidamente logró instalarse como un punto fijo en el equipo dirigido por Nicolás Diez. Hasta ahora ha jugado 19 partidos y ha recibido apenas 13 goles.

Cortés en un entrenamiento de Argentinos Juniors. Foto: @aaajoficial

En paralelo, el buen momento deportivo del jugador generó consultas desde otros clubes del fútbol argentino. Según reconocen desde la institución de La Paternal, Boca Juniors realizó un sondeo por el arquero en el contexto de la búsqueda de alternativas. Esto especialmente ante la necesidad de opciones ante la lesión de Agustín Marchesín.

La respuesta de Argentinos fue negativa. El club comunicó que no tiene intención de desprenderse del futbolista en el corto plazo, considerando su rol actual dentro del equipo y el escenario contractual vigente.

La decisión se enmarca en la planificación para la temporada y en la posibilidad concreta de ejecutar la opción de compra durante el periodo estipulado en el acuerdo con Colo Colo.

Tras varios años como titular en el Cacique y participaciones en torneos internacionales, el arquero optó por un cambio de escenario que le permitiera mantener actividad competitiva y proyectar una etapa distinta en su carrera profesional. Primero estuvo en Peñarol y tras un semestre en Uruguay, en Argentinos Juniors encontró regularidad y un contexto que favoreció su continuidad.

En términos administrativos, la situación permanece abierta. La opción de compra continúa vigente y la dirigencia del club argentino mantiene la evaluación interna sobre su ejecución. De concretarse, Argentinos pasaría a controlar el pase del jugador y formalizaría su vínculo hasta el cierre de la temporada 2029.