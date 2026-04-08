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    Brayan Cortés expresa su sorpresa por haber quedado marginado de los últimos amistosos de la Roja: “Me llama la atención”

    El guardameta, que hoy defiende la camiseta de Argentinos Juniors, no fue parte de la nómina de Nicolás Córdova para enfrentar los duelos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Brayan Cortés se encuentra viviendo un buen momento futbolístico. Tras su partida de Colo Colo el portero nacional ha sumado experiencia en Peñarol y hoy se encuentra defendiendo los colores de Argentinos Juniors.

    “Gracias a Dios, todo va marchando bien. Me siento feliz por el momento que estamos pasando como club, como grupo y a nivel personal, la competencia es alta”, comenzó señalando Cortés sobre su presente en el Bicho en conversación con As.

    También manifestó que sus buenas actuación es han sido en parte “gracias a todo el trabajo que hacemos en equipo. Vamos paso a paso y cada vez nos sentimos más cómodo dentro del campo”.

    También agregó que “he crecido mucho como jugador, me siento muy feliz en Argentinos Juniors. Siempre quise jugar en el extranjero y hoy estoy disfrutando”.

    Debido a lo anterior, el portero nacional ha manifestado su sorpresa por haber quedado fuera de la nómina de la Roja para enfrentar los últimos duelos amistosos que se desarrollaron en Oceanía en Marzo contra Cabo Verde y Nueva Zelanda.

    Es una decisión del técnico... me llama la atención”, apuntó de entrada. “Hay que mantenerse y mejorar cada vez más. Lo de estar en una posible convocatoria se verá con el tiempo”, añadió el jugador cuya última presencia en el arco del Equipo de Todos fue en la derrota por 2-0 contra Bolivia en El Alto por las Eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026.

    Buscando opciones en el arco

    Quien tomó la misión de defender el arco de la Roja en los últimos amistosos fue Lawrence Vigouroux y ante su irrupción, el expreparador de arqueros de la Selección, Roberto Navajas, apuntó que Cortés salió a buscar experiencia en el extranjero muy tarde.

    He hablado mucho con Brayan y ha tenido siempre ganas de salir. Sabía que era la evolución. Y pudo haber salido en algún momento, si Colo Colo lo permitía. Lo ideal era que Brayan Cortés saliera con 26 años a otra liga. No digo que a la española, como Claudio (Bravo), pero a otra, para adquirir experiencia, otro tipo de forma de pensar, de competir. Salió seis años tarde”, expuso.

    Consultado si esto tenía alguna explicación, indicó que “hay que ver. ¿Pudo salir antes? ¿El club le permitió salir antes? ¿Había algún club que pudiera pagar su traspaso? Siempre hay que tener claro qué objetivo tiene cada equipo, cada selección y cada jugador. Si es hacerse un hueco, ganar dinero, competir a máximo nivel. Cada uno tiene que saber qué quiere. Cuando lo tiene claro, puede conseguir el éxito. Porque, al final, el éxito no es venir a Europa o jugar un Mundial. Dependerá del objetivo que se plantee en cinco, seis u ocho años. Si lo ha conseguido, es un éxito. El problema es cuando no se plantean objetivos. Ahí la cosa es complicada”, añadió Navajas.

    Más sobre:FútbolBrayan CortésLa RojaNicolás Córdova

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