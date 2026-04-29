SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Israel sanciona la campaña de recaudación de fondos para financiar la Global Sumud Flotilla

    El ministro de Defensa israelí cuestionó la campaña señalando que es "organizada de forma directa por la organización terrorista Hamas, en cooperación con otras organizaciones internacionales".

    Por 
    Europa Press

    El Gobierno de Israel ha anunciado este miércoles sanciones contra la campaña de recaudación de fondos para financiar la Global Sumud Flotilla, que partió el lunes desde la isla italiana de Sicilia rumbo a la Franja de Gaza, en la mayor movilización marítima civil para intentar romper el bloqueo israelí al enclave palestino.

    El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha impuesto estas medidas contra “la campaña para financiar a la flotilla a la Franja de Gaza, organizada de forma directa por la organización terrorista Hamas, en cooperación con otras organizaciones internacionales y bajo el disfraz de una flotilla con ayuda humanitaria”, según un comunicado facilitado por su oficina.

    Así, ha explicado que “las sanciones han sido impuestas como parte de la campaña económica (...) contra Hamás y los intentos de desestabilizar la Franja de Gaza”, un paso que llega después de que los barcos que participan en la flotilla soltaran amarras desde varios países, entre ellos España.

    “La flotilla viola la Resolución 2803 de la ONU, que estipula que la ayuda a Gaza debe ingresar a través de los canales oficiales aceptados, y por lo tanto socava los esfuerzos para resolver la disputa liderados por la Administración (del presidente estadounidense, Donald) Trump como parte de los esfuerzos para la estabilidad regional”, ha explicado la cartera de Defensa.

    En este sentido, ha criticado la campaña de financiación de las actividades de la Global Sumud Flotilla, que “busca recaudar fondos para comprar barcos y participantes”, unos hechos que “no son transparentes para el público y que no necesariamente son legales”. “Recientemente, miembros de la organización fueron arrestados en Túnez por sospechas de blanqueo y corrupción”, ha subrayado.

    Por ello, ha hecho hincapié en que estas sanciones “son un paso significativo en la lucha para afectar las fuentes de financiación de la flotilla, organizada por Hamás bajo el disfraz de una flotilla humanitaria, con el objetivo de disuadir a los donantes para que den fondos a una organización terrorista”.

    Esta nueva flotilla toma así el testigo de la abordada en aguas internacionales por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en octubre de 2025, poco después de superar el umbral alcanzado en apenas cuatro meses antes por el buque ‘Madleen’, igualmente interceptado por tropas israelíes. Los barcos que componen la iniciativa se encuentran en estos momentos al sur de Grecia, acercándose a la isla de Creta, después de que decenas de ellos iniciaran ruta en Barcelona.

    La Global Sumud Flotilla resalta en su página web que “esta misión no solo busca romper el cerco ilegal de Israel y entregar ayuda humanitaria vital, sino establecer una presencia civil sostenida” en el enclave, sometido a una ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, con un alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, entre denuncias de ataques casi diarios del Ejército israelí.

    “Equipos de médicos, enfermeros, constructores ecológicos, investigadores de crímenes de guerra, protectores civiles desarmados y otros desembarcarán para trabajar junto al pueblo palestino”, adelanta. “Mientras siguen sufriendo los continuos ataques del régimen israelí, comenzaremos a reconstruir los sistemas de salud y la infraestructura básica destruida en los últimos dos años”, zanja.

    Más sobre:Global Sumud FlotillaIsraelCampañaONU

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a sujeto que tenía plantación de marihuana en su patio en Ñuñoa: se encontraron 42 plantas

    Congreso retoma debate de polémico proyecto que busca poner fin a la maternidad subrogada

    Por qué tomar café te pone de buen humor (incluso si no tiene cafeína), según un estudio

    “Siento que no me han olvidado”: cómo Corea del Sur usa IA para salvar a los adultos mayores de la soledad y demencia

    Cerca de los 30 °C en Santiago: llega el día más frío de la semana, pero también el más caluroso

    Qué fue de Bubbles, el chimpancé que Michael Jackson rescató de la muerte

    Lo más leído

    1.
    Cáncer, problemas vasculares y desfiguración: Los problemas de salud que aquejan a los líderes de la guerra en Medio Oriente

    Cáncer, problemas vasculares y desfiguración: Los problemas de salud que aquejan a los líderes de la guerra en Medio Oriente

    2.
    La propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz que dejaría a EE.UU. sin poder de negociación en la guerra

    La propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz que dejaría a EE.UU. sin poder de negociación en la guerra

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 29 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 29 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Creamfields Chile 2026: estas son las fechas y precios de la venta de entradas

    Creamfields Chile 2026: estas son las fechas y precios de la venta de entradas

    Detienen a sujeto que tenía plantación de marihuana en su patio en Ñuñoa: se encontraron 42 plantas
    Chile

    Detienen a sujeto que tenía plantación de marihuana en su patio en Ñuñoa: se encontraron 42 plantas

    Congreso retoma debate de polémico proyecto que busca poner fin a la maternidad subrogada

    Temblor hoy, miércoles 29 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Industria avala decisión del gobierno de no avanzar en nueva ley de pesca y el mundo político se divide
    Negocios

    Industria avala decisión del gobierno de no avanzar en nueva ley de pesca y el mundo político se divide

    Participación de las AFP en el Ahorro Previsional Voluntario cierra 2025 en su menor nivel desde que hay registro

    Salario mínimo: gobierno propone alza de 4% nominal y negociación con la CUT termina sin acuerdo

    Por qué tomar café te pone de buen humor (incluso si no tiene cafeína), según un estudio
    Tendencias

    Por qué tomar café te pone de buen humor (incluso si no tiene cafeína), según un estudio

    “Siento que no me han olvidado”: cómo Corea del Sur usa IA para salvar a los adultos mayores de la soledad y demencia

    Cerca de los 30 °C en Santiago: llega el día más frío de la semana, pero también el más caluroso

    O’Higgins se impone en casa ante Boston River en otra brillante noche de copas y se afianza en la Sudamericana
    El Deportivo

    O’Higgins se impone en casa ante Boston River en otra brillante noche de copas y se afianza en la Sudamericana

    Fin a la racha pirata: Coquimbo Unido se desfonda en Colombia y Tolima gana vida en la Copa Libertadores

    Cruzeiro vence a Boca Juniors en Brasil y pone presión a Universidad Católica en la Copa Libertadores

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Qué fue de Bubbles, el chimpancé que Michael Jackson rescató de la muerte
    Cultura y entretención

    Qué fue de Bubbles, el chimpancé que Michael Jackson rescató de la muerte

    Entre Mon Laferte, Cancamusa y Sinaka: Premios Pulsar 2026 revela sus nominados

    Creamfields Chile 2026: parte la venta de entradas para el mayor festival de música electrónica del país

    Israel sanciona la campaña de recaudación de fondos para financiar la Global Sumud Flotilla
    Mundo

    Israel sanciona la campaña de recaudación de fondos para financiar la Global Sumud Flotilla

    Irán reitera su condena a la “piratería” de Estados Unidos contra buques que realizaban actividades “legítimas” en Ormuz

    Zelenski confirma el uso de misiles de largo alcance contra Rusia: “Es una señal que Moscú debería escuchar”

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos
    Paula

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura

    Vivir con TOC