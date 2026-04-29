Pablo Guede revela que rechazó a Colo Colo antes de llegar a Alianza Lima: “Me llamaron y les dije que no”

Pablo Guede reveló que le dijo que no a Colo Colo antes de llegar a Alianza Lima.

La temporada 2025 fue bastante complicada para Colo Colo. El Cacique mostró una marga imagen tanto en el plano internacional como en la competencia local, llegando a quedar fuera de la zona de clasificación a las copas de 2026.

Con la llegada de Fernando Ortiz en agosto, el Cacique intentó tener un nuevo impulso, pero los resultados siguieron sin aparecer. Por lo mismo la dirigencia alba estudio a finales de la temporada la continuidad del técnico. A fin de cuentas, este fue ratificado y hasta ahora es el encargado de llevar el primer equipo masculino de Colo Colo.

Claro que esta situación pudo cambiar. Según reveló Pablo Guede, este fue contactado a finales de 2025 por la dirigencia de Blanco y Negro para evaluar su disponibilidad para volver al banco colocolino.

“Yo no quería entrenar. Me había llamado Atlético Nacional y terminé diciéndole que no. También Colo Colo y les dije ‘no, hablemos la semana que viene, quiero ver al equipo”, señaló en conversación con el programa Fútbol Satélite.

“Estaba en un momento complicado de mi vida, con el nido vacío, se me habían ido los hijos. Mis hijas estudian en Madrid y mi hijo en Budapest, así que me quedé solo con mi señora. Me costó, no quería alejarme”, añadió.

También contó cómo fue el momento en el que decidió cerrar su incorporación en Alianza Lima: “Cuando me llamó Franco (Navarro, gerente deportivo), le pregunté por el proyecto y cuando colgué, mi señora me vio la cara y me dijo, ‘nos vamos a Lima, ¿no?’”.

“Le contesté ‘me parece que sí’. Y fue así. En cuanto me contó cuáles eran los objetivos del club, no lo dudé”, cerró Guede.

Buena campaña local

Si bien Guede tuvo que enfrentar con Alianza Lima una temprana y sorpresiva eliminación en la primera ronda de la Copa Libertadores a manos de 2 de mayo, con el paso de las semanas el cuadro íntimo pudo consolidarse a nivel local.

Hoy, después de 12 fechas disputadas en el torneo de Apertura, Alianza Lima es el líder de la competencia con 29 puntos gracias a nueve partidos ganados, dos empates y una derrota y una diferencia de goles de +17.

Misma campaña que tiene Los Chankas, pero estos ostentan una peor diferencia de goles (+7).