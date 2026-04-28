La Roja, atenta: la selección de Perú revela que jugará las Eliminatorias a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar

En Perú siguieron atentos la campaña que realizó Bolivia en las últimas Eliminatorias. La Verde alcanzó el séptimo puesto y con ello tuvo la posibilidad de pelear el repechaje, cayendo en la final de la repesca.

La estrategia que siguió el conjunto altiplánico para llegar a aquella posición fue disputar sus partidos de local en altura en el estadio Municipal de El Alto, situado a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Esta estrategia es la que ahora analiza la selección de Perú.

Así lo dejo ver el técnico de la Bicolor, Mano Menezes. “Ya está claro, nosotros vamos a jugar en altura, ya está confirmado, vamos a jugar en Lima y también en altura. Tenemos cuatro estadios, los dos de Lima, el Nacional y el de Universitario (Monumental), Garcilaso y de ahí vamos a escoger la cuarta sede”, señaló en el aeropuerto Jorge Chávez tras realizar un recorrido por los coliseos deportivos.

La lucha por la última sede la tienen los estadios de la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno (3.800 msnm y capacidad para 30 mil espectadores), y el Guillermo Briceño de Juliaca, también por encima de los 3.800 metros, aunque con menor aforo (20.030). Ambos tienen como característica que cuentan con césped natural.

Por su parte, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, profundizó sobre la medida que busca facilitar la clasificación de Perú a la Copa de 2030.

“La verdad es que tenemos una expectativa muy buena. Fuimos con una idea clara sobre la capacidad del estadio, el tema de la altura, la logística, los traslados y los campos de entrenamiento; una cantidad de factores en los que debemos realizar un trabajo muy meticuloso”, comenzó señalando.

“Estamos con un tiempo prudente para desarrollar cosas en los lugares donde pensamos ir, además de la estrategia que ya hemos conversado con Mano y que vemos muy viable, sabiendo que para jugar en Eliminatorias necesitamos todas las herramientas y armas habidas y por haber. Hay un tema de estrategia de por medio. Obviamente no vamos a decir cuál será, pero desde que ya estamos apuntando a jugar en casi 4,000 metros de altura, existe una planificación de por medio importante”, afirmó.

También dedicó buenas palabras al Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. “La verdad, muy buen estadio, con todas las comodidades habidas y por haber, qué es lo que se requiere, se necesita. Entonces este es un gran paso que estamos viendo, porque se presenta la oportunidad para poder utilizar esas herramientas que tanto buscamos”.

“Incluso cuenta con un campo sintético al costado para hacer trabajos. Como dijo Mano, cuando nos toque prepararnos para ir a El Alto —que se juega cerca de Puno y también en sintético—, el campo se presta para la preparación de ellos. La cancha está en perfectas condiciones. Falta realizar algunos pequeños ajustes técnicos, pero el campo está impecable; tanto así que, a pesar de que se realizó allí todo el evento de la Candelaria, lo supieron proteger y está perfecto”, resaltó.

“Hay detalles simplemente que van a tener que ajustar, pero en líneas generales estamos hablando de un estadio para 30,000 personas. Estar a casi 3,900 metros de altura es algo para realmente pensar”, concluyó Ferrari.