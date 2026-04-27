Nano Stern llega por primera vez al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

Nano Stern no se detiene, en su rol como uno de los cantautores más activos del último tiempo en el país y luego de lanzar su elogiado título Refugio (2005).

El próximo viernes 22 de mayo a las 20:00 horas, el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes recibirá por primera vez al artista.

En formato acústico y acompañado de su banda en vivo integrada por Cristián Carvacho, Ramiro Durán y Miguel León, el autor de Agua clara, Ley de vida y Festejo de color, dará un concierto íntimo que se podrá disfrutar en un espacio de vanguardia y acústica de excelencia en Las Condes.

“Reconocido por la potencia de su performance en vivo y su virtuosismo en la guitarra y diversos instrumentos, en su cancionero se recorre cómodamente la música de raíz folclórica, el rock, el folk, la trova y la experimentación musical", dicen en un comunicado los organizadores de la cita.

Actualmente, Stern se encuentra presentando precisamente su más reciente producción, grabada en Nueva York, la que lo tiene realizando conciertos a lo largo del país y el extranjero.

“Recibir a uno de los cantantes más destacados de su generación es un verdadero hito para nuestro Teatro. Este concierto será una experiencia única, ya que permitirá al público apreciar la versatilidad de Nano Stern y su banda en un formato íntimo, y escuchar en vivo su más reciente álbum en un espacio de primer nivel”, asegura José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

Nano Stern en concierto se presentará el viernes 22 de mayo a las 20:00 horas, en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte #660, piso -2, Las Condes.

Las entradas se pueden adquirir en www.corpartes.cl y los valores van desde los $20.000 hasta los $35.000, desde 15% de descuento para estudiantes, tercera edad y convenios.

La venta de entradas se puede encontrar aquí.