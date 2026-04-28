Empresa de Ferrocarriles del Estado elige nuevo directorio, presidido por Jorge Claude

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) a través de un hecho esencial comunicó cuál será el nuevo directorio que liderará la empresa durante el siguiente periodo, designado por el Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas (SEP).

El presidente del directorio hasta el momento era Eric Martin, que asumió en 2022, y será reemplazado por Jorge Claude. El nuevo líder de la empresa estatal es conocido por la esfera pública por su rol en la Asociación de Aseguradores de Chile, como vicepresidente, y también como gerente general.

Además, según detalla en su LinkedIn, fue académico de ESE Business School, gerente general de la Escuela de Seguros de Chile, y director del Depósito Central de Valores. En los últimos años se desempeñó como director de la compañía de seguros de vida Save, controlada por Gonzalo Martino y Jesús Diez, y además como presidente de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (Fides).

Además del presidente, el directorio está compuesto por otros 6 integrantes. Hasta este martes estos eran Fidel Miranda, Loreto Wahr, Rafael Epstein, Mabel Leva, Juan Carrasco y Beatriz Bonifetti. Ninguno de estos se mantuvo en el cargo.

Ahora la mesa estará integrada como Paulina Henoch, coordinadora del programa de pobreza, vivienda y ciudad de Libertad y Desarrollo; Catalina Palacios, que se desempeño anteriormente de PwC y Pluxee; Víctor Germán Correa Díaz, ex ministro del Interior de Eduardo Frei Ruiz Tagle y de Transporte y Telecomunicaciones de Patricio Aylwin; Pablo Allard Serrano, decano Facultad de Arquitectura UDD; María Verónica Benedetti, miembro del comité de ética de Amcham y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez; y Franco Faccilongo que fue CEO de EFE entre el 2008 y 2014, y de Correos de Chile entre 2014 y 2016.