Del cable submarino al tren subterráneo: Patricio Rey, gerente de Desarrollo País, será el nuevo presidente del Metro

De administrar una empresa estatal a encabezar otra. Patricio Rey Sommer, quien se desempeña como gerente general de la sociedad Desarrollo País S.A., será el nuevo presidente del directorio de la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. en reemplazo de Guillermo Muñoz Senda.

Fuentes de gobierno ratificaron este martes que Rey será elegido para encabezar la mesa directiva del ferrocarril subterráneo a contar de la próxima junta ordinaria de accionistas del 27 de abril de 2026. Para ese día, también fue convocada una asamblea extraordinaria que deberá pronunciarse sobre la capitalización de aportes fiscales por $320.145.362.000 (unos US$337 millones), según un hecho esencial enviado el pasado 23 de marzo.

Rey, ingeniero en computación con un master en la misma especialidad en la Universidad Católica, encabezaba la administración de Desarrollo País desde septiembre de 2019, donde lideró proyectos estratégicos del Estado de infraestructura y conectividad digital, como el cable submarino Humboldt, que en asociación con Google unirá a Chile con Australia.

Patricio Rey encabezará la mesa directiva del ferrocarril subterráneo a contar de la próxima junta ordinaria de accionistas.

Rey, luego de ser gerente de distribución en P&G y gerente de planta en Budnik, fue seremi de Desarrollo Social en la Región de O´Higgins entre 2010 y 2011 y luego se convirtió en intendente de la misma región entre 2011 y 2012. En 2014 fue gerente de operaciones de la exportadora de frutas Prize y después asumió como gerente de la Red Nacional de la Cámara Chilena de la Construcción entre 2017 y 2019, antes de tomar la gerencia general de Desarrollo País.

Al mando de la sociedad estatal creada en la segunda administración Bachelet, antes conocida como Fondo de Infraestructura, Rey se empezó a relacionar con la red de transporte metropolitana, pues fue esa firma la que desarrolló terminales para los buses de Santiago.

Asimismo, actualmente Desarrollo País y Metro están trabajando en proyectos de mejoramiento y regeneración urbana. En uno de ellos, Desarrollo País ha adquirido terrenos estratégicamente ubicados en avenidas troncales de la capital, los que serán arrendados a Metro para la construcción de nuevas líneas y estaciones, facilitando la expansión del tren metropolitano. Entre ellos, destacan terrenos para la futura estación Lo Errázuriz en Cerrillos, parte de la extensión de la Línea 6, así como adquisiciones para el desarrollo de la Línea 9, que unirá Recoleta con Puente Alto.