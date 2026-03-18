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    Avanza la Línea 7 de Metro: se concreta el encuentro de túneles en Cal y Canto, la primera estación de combinación cuádruple

    Según precisaron desde el tren subterráneo, la estación cuenta con un 60% de avance y las obras estarían finalizadas el primer trimestre de 2027.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Un importante hito logró Metro de Santiago este miércoles, en relación al avance de la Línea 7, que conectará a las comunas de Renca y Vitacura. Se trata del encuentro de túneles en la estación Cal y Canto, parte fundamental del nuevo trayecto, puesto que la intersección permitirá la combinación de cuatro líneas: L2, L3, L7 y la futura L9.

    La Línea 7 de Metro permitirá unir a la comuna de Renca con Vitacura en torno a 37 minutos, además sumará tres comunas por primera vez a la red de Metro, que son Renca, Cerro Navia y Vitacura.

    Según precisaron desde el tren subterráneo, las obras en la estación Cal y Canto alcanzan el 60% de avance. De momento, se ha concretado la excavación de piques, galerías y túneles, sin embargo, aún queda pendientes las obras del pique principal.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Para presenciar el encuentro de túneles, llegaron hasta la estación los ministros de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange y Martín Arrau, respectivamente. Además, estuvo presente el presidente de Metro de Santiago, Guillermo Muñoz; el gerente general de la empresa, Felipe Bravo; el delegado presidencial de la RM, Germán Codina y el gobernador metropolitano, Claudio Orrego.

    Las autoridades celebraron el hito y confirmaron que las obras de conexión estarían terminadas el primer trimestre de 2027. Para esa fecha se proyecta finalizar las obras del túnel estación (banco y contrabóveda), las galerías de acceso, la obra gruesa de los andenes (zona de ingreso al tren) y la estructura de la mesanina.

    En detalle, la estación Cal y Canto de la L7 contará con una superficie construida de 7.000 m2 aproximadamente, y durante la etapa de excavación que se encuentra en desarrollo alcanzará una profundidad aproximada de 35 metros.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La estación contará con un acceso, ubicado en la intersección de Ismael Valdés Vergara con calle Puente, en la comuna de Santiago. Además, tendrá ascensores en todos sus niveles y el equipamiento para facilitar el ingreso a personas con movilidad reducida (pavimentos podotáctiles, puertas de entrada y salida especiales, entre otros).

    Desde Metro precisaron que la estación contará con cinco niveles de circulación de pasajeros: nivel Superficie-Acceso (0), nivel boletería (-1), nivel Puente (-2) donde se podrá hacer combinación con L2, y nivel Andén PK (-3), donde se podrá hacer combinación con L3, y Nivel Andén (-4), en el que se abordan los trenes.

    Así fue la conexión de túneles:

    Foto: Diego Martin/Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE
    Foto: Diego Martin/Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE
    Foto: Diego Martin/Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE
    Foto: Diego Martin/Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE
    Foto: Diego Martin/Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE
    Foto: Diego Martin/Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE
    Foto: Diego Martin/Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE
    Foto: Diego Martin/Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE
    Más sobre:MetroTúnelesLínea 7Cal y Canto

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