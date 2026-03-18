Avanza la Línea 7 de Metro: se concreta el encuentro de túneles en Cal y Canto, la primera estación de combinación cuádruple

Un importante hito logró Metro de Santiago este miércoles, en relación al avance de la Línea 7, que conectará a las comunas de Renca y Vitacura. Se trata del encuentro de túneles en la estación Cal y Canto, parte fundamental del nuevo trayecto, puesto que la intersección permitirá la combinación de cuatro líneas: L2, L3, L7 y la futura L9.

La Línea 7 de Metro permitirá unir a la comuna de Renca con Vitacura en torno a 37 minutos, además sumará tres comunas por primera vez a la red de Metro, que son Renca, Cerro Navia y Vitacura.

Según precisaron desde el tren subterráneo, las obras en la estación Cal y Canto alcanzan el 60% de avance. De momento, se ha concretado la excavación de piques, galerías y túneles, sin embargo, aún queda pendientes las obras del pique principal.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Para presenciar el encuentro de túneles, llegaron hasta la estación los ministros de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange y Martín Arrau, respectivamente. Además, estuvo presente el presidente de Metro de Santiago, Guillermo Muñoz; el gerente general de la empresa, Felipe Bravo; el delegado presidencial de la RM, Germán Codina y el gobernador metropolitano, Claudio Orrego.

Las autoridades celebraron el hito y confirmaron que las obras de conexión estarían terminadas el primer trimestre de 2027. Para esa fecha se proyecta finalizar las obras del túnel estación (banco y contrabóveda), las galerías de acceso, la obra gruesa de los andenes (zona de ingreso al tren) y la estructura de la mesanina.

En detalle, la estación Cal y Canto de la L7 contará con una superficie construida de 7.000 m2 aproximadamente, y durante la etapa de excavación que se encuentra en desarrollo alcanzará una profundidad aproximada de 35 metros.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

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La estación contará con un acceso, ubicado en la intersección de Ismael Valdés Vergara con calle Puente, en la comuna de Santiago. Además, tendrá ascensores en todos sus niveles y el equipamiento para facilitar el ingreso a personas con movilidad reducida (pavimentos podotáctiles, puertas de entrada y salida especiales, entre otros).

Desde Metro precisaron que la estación contará con cinco niveles de circulación de pasajeros: nivel Superficie-Acceso (0), nivel boletería (-1), nivel Puente (-2) donde se podrá hacer combinación con L2, y nivel Andén PK (-3), donde se podrá hacer combinación con L3, y Nivel Andén (-4), en el que se abordan los trenes.

Así fue la conexión de túneles:

Foto: Diego Martin/Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

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