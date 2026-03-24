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    Política

    En medio de alza en combustible: presidente de Metro se reúne con subsecretarios de Interior y Seguridad

    En la instancia, además de la participación de Máximo Pavez y Andrés Jouannet, estaba presente el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    Rocío Latorre
    Guillermo Muñoz, presidente de Metro de Santiago. MARIO TELLEZ

    El presidente de Metro de Santiago, Guillermo Muñoz, se reunió con autoridades del Ejecutivo en medio del alza de precio en los combustibles.

    En la reunión, estuvieron presentes el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

    Si bien Jouannet explicó que estas reuniones son instancias de carácter “permanente”, se estima que en la reunión se podría abordar el despliegue para garantizar el resguardo de la infraestructura del Metro, como sus estaciones.

    Esto se da en medio del alza de combustible anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, donde el jueves 26 de marzo, y por una vez, los precios internos —luego de la tramitación de los decretos respectivos y los cálculos de la Comisión Nacional de Energía— subirán $370 por litro (32%) en el caso de la gasolina de 93 octanos y de $580 por litro para el diésel (62%).

    Por su parte, el Presidente de la República, José Antonio Kast, hizo un llamado a la ciudadanía, aseverando que Chile tiene “reservas” para estos días. “Por lo tanto, es entendible que cada uno quiera llenar el tanque de su vehículo, pero también les tenemos que pedir la solidaridad en el transporte a los lugares de trabajo, que cuiden y respeten el tema del transporte público”.

    “Cualquier daño que se realice a un bus en estos días, cualquier aglomeración provocada por disturbios en las entradas de los metros, perjudica a todos los chilenos; va a ser un llamado a la responsabilidad. Nosotros compartimos que pueden haber manifestaciones, pero tienen que ser manifestaciones pacíficas, que no dañen a otros ciudadanos que sí necesitan el transporte público para movilizarse”, añadió el Mandatario.

    Más sobre:Metro de SantiagoInteriorSeguridad PúblicaAlza de Combustible

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