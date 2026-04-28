SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    TC declara inadmisible requerimiento de acreedores de Enjoy en colusión de casinos y reactiva juicio en TDLC

    Con la resolución del Tribunal Constitucional, las audiencias para la investigación por colusión de grandes casinos en Chile podrán desarrollarse en el Tribunal de la Libre Competencia.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    TC declara inadmisible requerimiento de acreedores de Enjoy en colusión de casinos y reactiva juicio en TDLC.

    La primera sala del Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por AVLA Seguros de Crédito y Garantía (Avla) e Inversiones Asterix (Asterix), ambas firmas acreedoras de Enjoy.

    El requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad fue presentado por Avla y Asterix en su calidad de acreedoras de Enjoy, y con él buscaban hacerse parte como terceros independientes en el juicio seguido ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC). Esto mantuvo el juicio suspendido desde el 25 de febrero de este año.

    Esta declaración deja sin efecto la suspensión del juicio por colusión, iniciado en octubre de 2024 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en contra de las tres grandes empresas operadoras de casinos de juego en Chile: Dreams, Enjoy y Marina del Sol.

    La resolución del TC establece que el recurso no es admisible, dado que “la argumentación de la parte requirente no logra articular un conflicto de constitucionalidad”.

    En cambio, el Tribunal consideró que “el reproche formulado no se dirige contra el contenido normativo de las expresiones impugnadas del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, sino contra la forma en que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia las interpretó”, por lo que significa un “asunto de mera legalidad”.

    CAROLINA REYES M.

    Juicio por colusión

    En octubre de 2024, la FNE presentó un requerimiento ante el TDLC contra Dreams, Marina del Sol y Enjoy, acusándolas de coludirse para obtener licitaciones de permisos de operación de casinos entre 2020 y 2021.

    A comienzos de 2025, la FNE autorizó que Alva adquiriera seis casinos de Enjoy, en medio de un proceso de reorganización de la empresa fundada por la familia Martínez.

    Con la decisión del TC, las audiencias pendientes para rendir prueba en la investigación por colusión podrán desarrollarse en el TDLC.

    En caso de ser declaradas culpables, las administradoras de casinos arriesgan el pago de multas que suman US$152 millones, además de la revocación de los permisos obtenidos mediante prácticas anticompetitivas.

    Más sobre:EnjoyCasinosTCFNEMarina del SolDreams

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Banco Santander Chile elige nuevo directorio y se confirma ingreso de Juan Benavides

    Defensoría sobresee al abogado Víctor Providel en sumario por denuncia sobre caso Monsalve

    Municipios desisten de compra masiva de vales de gas: acusan sobreprecio por parte de empresas ofertantes

    Ministra Chomali por desvinculación de directora de Hospital de San Antonio: “Nos parece de toda lógica”

    PDI allana múltiples locales en barrio Meiggs por venta de decodificadores ilegales

    Death Cab for Cutie lanza el segundo adelanto de su nuevo disco

    Lo más leído

    1.
    “Me genera extrañeza que genere extrañeza”: Quiroz explica controversia por “descontinuar” programas como el de alimentación de la Junaeb

    “Me genera extrañeza que genere extrañeza”: Quiroz explica controversia por “descontinuar” programas como el de alimentación de la Junaeb

    2.
    Gobierno entregará propuesta de salario mínimo a la CUT este lunes

    Gobierno entregará propuesta de salario mínimo a la CUT este lunes

    3.
    Salario mínimo: Ejecutivo posterga para este martes propuesta de reajuste y CUT sube apuesta por un alza sobre el IPC

    Salario mínimo: Ejecutivo posterga para este martes propuesta de reajuste y CUT sube apuesta por un alza sobre el IPC

    4.
    Despidos por necesidad de la empresa suman casi 75 mil a febrero, pero en lo que va del año anotan una contracción de 11%

    Despidos por necesidad de la empresa suman casi 75 mil a febrero, pero en lo que va del año anotan una contracción de 11%

    5.
    Entrega de $1.900 millones “prácticamente en una maleta” y una dura crítica al interventor: el nuevo fallo en caso Itelecom

    Entrega de $1.900 millones “prácticamente en una maleta” y una dura crítica al interventor: el nuevo fallo en caso Itelecom

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Boston River por la Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Boston River por la Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barracas Central vs. Audax Italiano por la Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barracas Central vs. Audax Italiano por la Sudamericana en TV y streaming

    Rating del lunes 27 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 27 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Defensoría sobresee al abogado Víctor Providel en sumario por denuncia sobre caso Monsalve
    Chile

    Defensoría sobresee al abogado Víctor Providel en sumario por denuncia sobre caso Monsalve

    Municipios desisten de compra masiva de vales de gas: acusan sobreprecio por parte de empresas ofertantes

    Ministra Chomali por desvinculación de directora de Hospital de San Antonio: “Nos parece de toda lógica”

    Banco Santander Chile elige nuevo directorio y se confirma ingreso de Juan Benavides
    Negocios

    Banco Santander Chile elige nuevo directorio y se confirma ingreso de Juan Benavides

    Emiratos Árabes Unidos sale de la OPEP en medio de la crisis del petróleo en Ormuz

    IA: la prueba de liderazgo para muchas empresas chilenas

    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años
    Tendencias

    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años

    Qué decían los mensajes en redes sociales del sospechoso de intentar asesinar a Trump

    La estrategia de Taylor Swift para proteger su voz e imagen de la IA generativa

    ¿The Special One vuelve al Bernabéu? José Mourinho asoma entre los principales candidatos para asumir en el Real Madrid
    El Deportivo

    ¿The Special One vuelve al Bernabéu? José Mourinho asoma entre los principales candidatos para asumir en el Real Madrid

    Rambo Ramírez aplaude el estreno de Gabriel Maureira como titular en Colo Colo: “Mostró personalidad y carácter”

    Con varias novedades: Azul Azul define los nombres de su nuevo directorio a días de la salida de Michael Clark

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Death Cab for Cutie lanza el segundo adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Death Cab for Cutie lanza el segundo adelanto de su nuevo disco

    Muere Edith Eger, sobreviviente del Holocausto y autora del fenómeno editorial La Bailarina de Auschwitz

    Ed Sheeran regresa a Chile junto a Finneas, el hermano de Billie Eilish

    El Ejército de Israel ordena evacuar más de 15 localidades en Líbano en el marco de sus ataques contra Hezbolá
    Mundo

    El Ejército de Israel ordena evacuar más de 15 localidades en Líbano en el marco de sus ataques contra Hezbolá

    Cáncer, problemas vasculares y desfiguración: Los problemas de salud que aquejan a los líderes de la guerra en Medio Oriente

    Zelenski pide medidas a Israel tras cuestionar su inacción con los buques rusos con grano presuntamente robado

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos
    Paula

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura

    Vivir con TOC