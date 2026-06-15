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    Política

    Quiroz reprocha crítica de Marcel por sus dichos contra Boric: “Mi lenguaje son los datos”

    El ministro de Hacienda afirmó que su tono fue “respetuoso” y descartó que puedan afectar la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional en el Parlamento.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    Rocío Latorre
    MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reprochó los cuestionamientos del ex jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel, por sus dichos en contra del expresidente Gabriel Boric.

    Esto, luego que el secretario de Estado respondió al frenteamplista, quien el jueves pasado compartió una publicación en sus redes sociales en la que destacaba que durante su administración la deuda fiscal bruta creció solo un 3,7%.

    “Le diría al Presidente con mucho respeto que no ofenda la inteligencia de los electores, todo el mundo sabe que esa deuda que está mostrando se obtuvo vaciando los fondos soberanos, llevando el capital de trabajo del Estado a cero y dejando la caja en cero. O sea, administrando en los últimos meses como si fuera un quiosco”, dijo en entrevista con el DF.

    Marcel, en diálogo con radio Infinita, criticó que “lo del quiosco lo considero un exabrupto”, y apuntó que “la verdad es que no recuerdo a algún ministro de Hacienda que haya usado ese tipo de lenguaje, especialmente refiriéndose a un expresidente de la República”.

    Desde La Moneda, luego del comité político, Quiroz retrucó esas palabras del extitular de Hacienda.

    “Hubo una crítica a mi lenguaje, pero yo quiero decirle, y cualquier persona que haya escuchado lo que dije, mi lenguaje son los datos. Ese es mi lenguaje. Yo hablé con los datos”, afirmó.

    El ministro sostuvo que siempre mantiene “un tono que busca ser adecuado, busca abrir acuerdos. Este fue un tema que yo no puse arriba de la mesa, fue un tema que lo levantó el expresidente Boric y yo contesté con datos. Y siempre mantenemos la sobriedad y nos referimos siempre a los datos y no a los adjetivos, yo no he criticado a nadie, no critico al ministro anterior. Sencillamente mostramos los datos”.

    Además, descartó que este nuevo choque pueda interferir en el debate del proyecto de Reconstrucción Nacional en el Parlamento.

    “No, en absoluto, porque el tono fue absolutamente respetuoso. Y como les dije, hablé con los datos, no con adjetivos, ni improperios, ni nada que se parezca, tampoco con estridencia”, zanjó.

    Más sobre:Jorge QuirozGabriel BoricMario MarcelEconomíaHacienda

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