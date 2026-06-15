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    Chilavert carga con todo contra Gustavo Alfaro tras la caída de Paraguay: “Lo único que hace bien es hablar”

    El exportero de la selección albirroja criticó también la actitud de los futbolistas tras la goleada que sufrieron contra Estados Unidos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Xinhua News Agency.

    La selección de Paraguay fue la víctima de la fiesta de Estados Unidos en el Mundial 2026. La Albirroja acabó siendo goleada por 4-1 por el elenco anfitrión, generando el descontento de los hinchas del país sudamericano.

    En este grupo aparece José Luis Chilavert, exseleccionado paraguayo que lanzó duras críticas sobre el técnico Gustavo Alfaro y los futbolistas.

    Hemos perdido por goleada y después vemos a todos los jugadores sacándose selfies con la familia como si fuera que estamos en Disney”, señaló tras el encuentro.

    “Yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación. Lo siento así el fútbol. Después, cuando termine el Mundial, te sacas fotos, pero no puedes ahora como si fuera que estás de vacaciones”, continuó el exportero.

    Luego lanzó palabras contra el DT Gustavo Alfaro. “Una cosa es discursear, es fácil tocar la guitarra y hablar, pero después la realidad es otra en el Mundial. Tiene que saber leer lo que está proponiendo el rival”, planteó.

    Agregó que en cuanto a la preparación física “no es lo mismo jugar Eliminatorias en casa, que ir a enfrentar a estos fenómenos. En el Mundial te enfrentas con aviones de guerra y nosotros fuimos con un Super Tucano”.

    La autocrítica de Alfaro

    Tras la caída contra Estados Unidos, el técnico Gustavo Alfaro realizó sus descargos. “Me habrán escuchado en más de una oportunidad hacer énfasis en la parte física, en la parte técnica, en la parte futbolística, porque sabemos que hay determinados niveles donde con el orden defensivo, con la garra, con la templanza, no te alcanza. Entonces, ahí tenemos las cosas al debe”, comenzó indicando en conferencia de prensa.

    Más allá de si pesaron o no las cuestiones emocionales, hubo cuestiones desde el punto de vista táctico, físico, futbolístico, donde en determinados planos nos superaron y por eso la diferencia en el resultado”, agregó.

    Insistió en que “sabíamos que era un rival complejo, que te podía hacer doler si no estábamos bien ajustados y hubo un montón de detalles que tenemos que ajustar”.

    Si bien tenemos que jugar con Australia y Turquía, que son rivales complejos, éste era el partido de mayor dificultad. Eso no quiere decir que vayamos a ganar los otros dos”, apuntó.

    “Para clasificar tenemos que mejorar futbolísticamente. Si no nos recuperamos y no mejoramos en todos los aspectos que mencioné antes, va a ser muy difícil ganar un partido”, cerró Alfaro.

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    Más sobre:FútbolMundial 2026José Luis ChilavertGustavo AlfaroParaguay

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