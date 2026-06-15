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    “Ya hablé 10 veces, no me pagan por hacerlo”: el enfado de figura de Costa de Marfil contra la prensa en el Mundial

    Tras ser uno de los valores destacados en el triunfo sobre Ecuador, Yan Diomande no quiso conversar en zona mixta y cargó contra los medios.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Yan Diomande, estrella de Costa de Marfil en el triunfo ante Ecuador en el Mundial.

    Costa de Marfil arruinó la fiesta de Ecuador en su debut en el Mundial 2026. En el marco de la primera jornada del Grupo E, los Elefantes sorprendieron al conjunto sudamericano y se impusieron en los descuentos con un tardío gol de Amad Diallo.

    Si bien el jugador que milita en Manchester United se llevó todas las felicitaciones por su anotación en el epílogo, la gran figura del compromiso fue Yan Diomande. Por el carril diestro, el habilidoso atacante volvió loco a Piero Hincapié, defensor del Arsenal campeón de la Premier League.

    Sin embargo, al final del cotejo, no tuvo cara de buenos amigos. El joven de 19 años se enfadó con la prensa, ante las constantes consultas por su actuación. De hecho, en zona mixta, expresó toda su molestia con los medios deportivos que esperaban por su palabra. “Ya hablé 10 veces, no me pagan por hacerlo”, dijo mientras estaba frente a los micrófonos.

    En la órbita del Liverpool

    A sus escasos 19 años, Yan Diomande se está transformando en la gran sensación africana de la Copa del Mundo 2026. El escurridizo extremo de Costa de Marfil fue elegido el jugador más valioso (MVP) en el crucial triunfo de su selección por 1-0 ante Ecuador, un duelo donde desquició a la defensa rival liderando las estadísticas en toques y ocasiones creadas.

    Su velocidad letal, regate punzante y capacidad para castigar al espacio lo posicionan hoy como uno de los atacantes jóvenes más determinantes del planeta, ratificando el gran nivel que demostró en Alemania, donde fue galardonado como el Novato de la Temporada tras registrar 12 goles y 8 asistencias con el RB Leipzig.

    Este meteórico ascenso no ha pasado desapercibido para las potencias del Viejo Continente, siendo el Liverpool el club que encabeza la carrera por quedarse con su carta. Ante la inminente partida y el fin del ciclo histórico de Mohamed Salah en Anfield este verano, la dirigencia de los Reds ha fijado sus ojos en la joya marfileña como el heredero ideal para el trono ofensivo del equipo. Su juventud, combinada con su impresionante lectura para presionar tras la pérdida, encaja a la perfección con la filosofía dinámica de la Premier League.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del Mundo 2026Yan DiomandéSelección de Costa de MarfilSelección de EcuadorNorteamérica 2026Fútbol

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