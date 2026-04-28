El Ejército de Israel ordena evacuar más de 15 localidades en Líbano en el marco de sus ataques contra Hezbolá

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han emitido este martes una nueva orden de evacuación de más de 15 localidades del sur de Líbano, en el marco de su campaña contra el partido-milicia chií Hezbolá, pese al alto al fuego de tres semanas en vigor y facilitado por las autoridades de Estados Unidos.

Según ha señalado el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, la orden se extiende a los residentes en las localidades de Al Ghanduriya, Burj Qalauiya, Qalauiya, Al Sauana, Al Jumaijima, Safad al Batij, Brashit, Shuqra, Aita al Yabal, Tibnin, Al Sultaniya, Bir al Sanasil, Dunin, Jirbet Silm, Sila y Deir Qifa.

El portavoz en árabe del Ejército israelí ha justificado la medida por “la violación del acuerdo de alto al fuego” por parte de Hezbolá, apuntando que el Ejército israelí “se ve obligado a actuar con fuerza”.

Según ha señalado, la medida se toma para proteger la seguridad de la población local, sobre la que no tiene intención de lanzar ataques. “El Ejército no tiene la intención de afectarlos y, para proteger su seguridad, deben evacuar sus hogares inmediatamente y alejarse de la zona especificada”, ha añadido.

Al mismo tiempo, ha advertido de que toda persona que se encuentre cerca de “elementos, instalaciones o medios de combate” de Hezbolá, “pone en peligro su vida”.

Esta medida se pone en marcha en plena escalada de la guerra pese al alto al fuego formal entre Líbano e Israel en el marco de las negociaciones de Washington, que no impiden que el Ejército israelí esté continuando su campaña contra Hezbolá en el sur del país.

Las últimas hostilidades estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.500 muertos desde entonces.